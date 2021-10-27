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В Хмельницкой области убили и изнасиловали молодую женщину

На место происшествия выехала криминалистическая лаборатория и следственно-оперативная группа

сегодня, 22:55
Автор:

Лиля Воробьева
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В Хмельницкой области, в городе Каменец-Подольский убили и совершили сексуальное насилие над местной 37-летней жительницей. Изуродованную молодую женщину разыскала ее мать. Об этом сообщает отдел коммуникаций Нацполиции Хмельниччины.

В Хмельницкой области убили и изнасиловали молодую женщину

Тело дочери обнаружила ее мать (полиция Хмельницкой области)

По информации полицейских, мать нашла пропавшую дочь на дороге невдалеке от старого кладбища и сообщила об этом беде полицейских.

В эпицентр бедствия прибыли представители криминалистической лаборатории и следственно-оперативной группы из города Хмельницкий вместе с начальником ГУ Нацполиции Хмельницкой области Андреем Чайковским.

Тело убитой горожанки доставили на судебно-медицинскую экспертизу. Возбуждено уголовное производство по квалификации ч. 2 ст. 115 УКУ. Это – умышленное убийство.

Сейчас хмельницкие полицейские ищут подозреваемого, посягнувшего на жизнь и честь молодой горожанки.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Хмельницкой области пасынок жестоко зарезал своего 38-летнего отчима. В населенном пункте Славута в Хмельницкой области сегодня имело место бытовое убийство. 24-летний горожанин лишил жизни своего 38-летнего неродного отца. Его жена вызвала медиков и правоохранителей, но они не успели оказать пострадавшему помощь, он ушел из жизни. По информации полицейских, названный отец и его приемный сын вместе общались за бутылкой. Потом начали спорить и ссориться, не найдя понимания. Младший член семьи ударил старшего ножом, который лежал на столе и повредил одно из легких. Испуганная женщина сообщила о беде полицейских и известила медиков, но травмированный быстро ушел из жизни.


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Источник: https://www.facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti/
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