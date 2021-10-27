В Хмельницкой области убили и изнасиловали молодую женщину

В Хмельницкой области, в городе Каменец-Подольский убили и совершили сексуальное насилие над местной 37-летней жительницей. Изуродованную молодую женщину разыскала ее мать. Об этом сообщает отдел коммуникаций Нацполиции Хмельниччины.

Тело дочери обнаружила ее мать (полиция Хмельницкой области)

По информации полицейских, мать нашла пропавшую дочь на дороге невдалеке от старого кладбища и сообщила об этом беде полицейских.

В эпицентр бедствия прибыли представители криминалистической лаборатории и следственно-оперативной группы из города Хмельницкий вместе с начальником ГУ Нацполиции Хмельницкой области Андреем Чайковским.

Тело убитой горожанки доставили на судебно-медицинскую экспертизу. Возбуждено уголовное производство по квалификации ч. 2 ст. 115 УКУ. Это – умышленное убийство.

Сейчас хмельницкие полицейские ищут подозреваемого, посягнувшего на жизнь и честь молодой горожанки.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Хмельницкой области пасынок жестоко зарезал своего 38-летнего отчима. В населенном пункте Славута в Хмельницкой области сегодня имело место бытовое убийство. 24-летний горожанин лишил жизни своего 38-летнего неродного отца. Его жена вызвала медиков и правоохранителей, но они не успели оказать пострадавшему помощь, он ушел из жизни. По информации полицейских, названный отец и его приемный сын вместе общались за бутылкой. Потом начали спорить и ссориться, не найдя понимания. Младший член семьи ударил старшего ножом, который лежал на столе и повредил одно из легких. Испуганная женщина сообщила о беде полицейских и известила медиков, но травмированный быстро ушел из жизни.

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