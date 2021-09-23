В Хмельницкой области пасынок жестоко зарезал своего 38-летнего отчима

В населенном пункте Славута Хмельницкой области сегодня имело место бытовое убийство.24-летний горожанин лишил жизни своего 38-летнего неродного отца. Его жена вызвала медиков и правоохранителей, но они не успели оказать пострадавшему помощь, он ушел из жизни. Об этом сообщает отдел коммуникаций Нацполиции Хмельницкой области.

Убийство совершил 24-летний парень (фото из открытых источников)

По информации полицейских, глава семейства и его приемный сын вместе общались за бутылкой. Потом стали спорить и ссориться, не найдя понимания. Младший член семьи ударил старшего ножом, который лежал на столе и повредил одно из легких. Испуганная женщина сообщила о беде полицейским и вызвала медиков, но травмированный быстро ушел из жизни.

Виновника бытового конфликта нашли дома. Работники полиции проинформировали его о подозрении в совершении умышленного убийства. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст 115 Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет. Убийца находится в СИЗО, а представители следствия решают вопрос об избрании виновнику бытового конфликта пресечения.

Напомним, что "Комментарии" информировали своих читателей о том, что в Хмельницкой области неизвестные повредили авто родственника полицейского за "долги". Двух псевдоколлекторов задержали спецназовцы КОРД вместе с работниками управления стратегических расследований и внутренней безопасности полиции в Хмельницкой области. Молодых мужчин арестовали за вымогательство денег 20 сентября. Известно, что возраст задержанных 31 и 34 года. Задержали мужчин с поличным после того, как заявитель передал сумму "долга" на расчетный счет одного из подозреваемых.

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