logo

BTC/USD

44289.60

ETH/USD

3122.01

LTC/USD

134.13

USD/UAH

28.15

EUR/UAH

32.20

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия В Хмельницкой области городская больница взяла кредит, чтобы выплатить зарплаты работникам
commentss НОВОСТИ Все новости

В Хмельницкой области городская больница взяла кредит, чтобы выплатить зарплаты работникам

Сумму кредита в учреждении не указали

сегодня, 23:40
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Одно из местных медицинских учреждений Хмельницкой области – городская больница Славуты вынуждена была оформить краткосрочный кредит, чтобы выплатить заработную плату своим медицинским работникам.

В Хмельницкой области городская больница взяла кредит, чтобы выплатить зарплаты работникам

Больница взяла кредит, чтобы заплатить зарплату (фото из открытых источников)

Об этом информируют в Славутском городском совете, обнародовав заявление руководителя больницы Леонида Радзивилюка.

Как отмечено в информации, по состоянию на 7 февраля этого года медицинское городское учреждение не получило договор на финансирование в 2022 году из НСЗУ по пакетам медицинских гарантий.

При этом указанная дата – это крайний срок выплаты зарплаты врачам, медсестрам и всем работникам городского медицинского учреждения. Чтобы не допустить задолженность, было принято решение – воспользоваться услугами АО "Ощадбанк" и оформить в банковском учреждении краткосрочный кредит, для того, чтобы вовремя провести выплаты заработной платы медицинским специалистам больницы,-- объяснили действия руководителя медицинского учреждения представители Славутского городского совета.

На какую сумму оформили кредит – чиновники не публикуют.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в больнице Черкасс разворовали миллионы, выделенные на борьбу с COVID-19. Представители СБУ разоблачили хищение бюджетных средств в крупных масштабах, которые выделялись одному из областных медицинских учреждений на эпидемию коронавируса. Из-за ряда махинаций и злоупотреблений местных чиновников разворовано 12 миллионов гривен. Два года чиновник вместе с единомышленниками оплачивала несуществующие услуги и якобы осуществленные работы. Так, она перечислила средства на счета аффилированных частных предприятий за проведенные строительные и ремонтные работы для больницы, которые они не выполняли.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.ua/society/na-hmelnichchini-miska-likarnya-vzyala-kredit-dlya-viplat-zarplati-pracivnikam-novini-ukrajini-11698057.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!