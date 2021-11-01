В Хмельницком COVID-19 унес жизнь беременной женщины: без матери осталось 11 детей

В городе Хмельницкий от коронавирусной болезни ушла из жизни беременная жительница региона. Покойная была многодетной матерью, воспитывала с мужем 11 детей. Об этом информирует МТРК "Город", ссылаясь на комментарий главного врача областного инфекционного учреждения Оксаны Пиддубной.

Течение COVID-19 значительно тяжелее, чем во время минувшей волны, говорят врачи (фото из открытых источников)

По словам медика, здесь впервые умерла беременная больная, которая еще и до этого имела 11 детей. Вместе с тем самому маленькому пациенту медицинского учреждения, который уже инфицирован, исполнилось всего 7 суток. А самой пожилой пациентке хмельницких медиков уже 96 лет.

Также руководитель инфекционного учреждения отметила, что теперь они лечат жителей своего региона, которые по возрасту значительно моложе -40-50 лет. Чаще умирают уже старшие пациенты -65-70 лет.

Те больные, которые имеют прививку и лечатся здесь, быстрее выздоравливают, их выписывают уже на 7 день после вспышки болезни. В частности, здесь оборудовано 300 мест для жителей региона.

По словам другого хмельницкого медика, представителя городской больницы Владимира Мойсюка, нынешняя вспышка ковида гораздо сложнее, чем была год назад. Ведь всем больным для выздоровления нужен кислород. Вместе с тем проблем с его поставками в Хмельницкой области не было. Медики резюмируют, что больные, предварительно получившие прививки от коронавирусной болезни, выздоравливают, случаев смертности среди них не зарегистрировано.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что у Хмельницкому автобус наехал на двоих детей . В Хмельницком следователи полиции открыли уголовное производство по факту наезда автобуса на двоих детей.

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