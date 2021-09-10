В Харьковской области погиб подросток (ФОТО)

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Денис Подставной
В Харьковской области подросток попал под поезд. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Харьковской области.
В Харьковской области поезд сбил подростка. Фото: ГУНП.
Как стало известно, инцидент произошел вчера, 9 сентября, в селе Подворки. Сообщается, что поезд, который двигался в направлении города Люботин совершил наезд велосипедиста. Им оказался 15-летний житель посёлка Писочин. От полученных травм потерпевший скончался на месте.
Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место событий. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.
Устанавливаются все обстоятельства трагедии.
Фото: ГУНП.
Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Днепропетровской области неизвестный злоумышленник совершил изнасилование женщины. Пострадавшая обратилась за помощью к правоохранителям. Стражам порядка удалось установить личность подозреваемого, однако тот отрицает своё причастие к совершению преступления и утверждает, что находился дома. Свидетель рассказал, что видела, как потерпевшая бежала без одежды по одной из улиц города. Подробно об этом читайте в нашем материале.
Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Великобритании собака породы французский бульдог напала на трехлетнего мальчика. Животное покусало ребёнка и тому понадобилась помощь медиков. Пострадавшему понадобилось лечение руки и плеча. Отмечается, что в момент нападения собаки её хозяева находились поблизости. Полицейские пытаются отследить владельцев. Подробнее об этом читайте в нашей статье.
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