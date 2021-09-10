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В Харьковской области погиб подросток (ФОТО)

Юноша ехал на велосипеде

сегодня, 17:07
Автор:

Денис Подставной

В Харьковской области подросток попал под поезд. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Харьковской области.

В Харьковской области погиб подросток (ФОТО)

В Харьковской области поезд сбил подростка. Фото: ГУНП.

Как стало известно, инцидент произошел вчера, 9 сентября, в селе Подворки. Сообщается, что поезд, который двигался в направлении города Люботин совершил наезд велосипедиста. Им оказался 15-летний житель посёлка Писочин. От полученных травм потерпевший скончался на месте. 

Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место событий. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Устанавливаются все обстоятельства трагедии. 

В Харьковской области погиб подросток (ФОТО) - фото 2

Фото: ГУНП.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Днепропетровской области неизвестный злоумышленник совершил изнасилование женщины. Пострадавшая обратилась за помощью к правоохранителям. Стражам порядка удалось установить личность подозреваемого, однако тот отрицает своё причастие к совершению преступления и утверждает, что находился дома. Свидетель рассказал, что видела, как потерпевшая бежала без одежды по одной из улиц города. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Великобритании собака породы французский бульдог напала на трехлетнего мальчика. Животное покусало ребёнка и тому понадобилась помощь медиков. Пострадавшему понадобилось лечение руки и плеча. Отмечается, что в момент нападения собаки её хозяева находились поблизости. Полицейские пытаются отследить владельцев. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://hk.npu.gov.ua/news/Inshi-podiji/policziya-vstanovlyuje-obstavini-smertelnogo-travmuvannya-nepovnolitnogo-na-xarkivshhini/?fbclid=IwAR2nPhE3WoA0GOisR-SJ9ImJw8934wBTkt2A0GuRVZXNtWl3wXX4-N1eCRQ
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