В Харьковской области погиб подросток (ФОТО)

В Харьковской области подросток попал под поезд. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Харьковской области.

В Харьковской области поезд сбил подростка. Фото: ГУНП.

Как стало известно, инцидент произошел вчера, 9 сентября, в селе Подворки. Сообщается, что поезд, который двигался в направлении города Люботин совершил наезд велосипедиста. Им оказался 15-летний житель посёлка Писочин. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место событий. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Устанавливаются все обстоятельства трагедии.





Фото: ГУНП.

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