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В Харьковской области нашли убитых российских военных: среди них был подполковник (ФОТО)

Всего было найдено 6 трупов, в форменной одежде вс рф

21 мая 2022, 20:30 comments7431
Автор:

Денис
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В Золочевском районе Харьковской области были найдены могилы, в которых находились шесть трупов российских военных. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

В Харьковской области нашли убитых российских военных: среди них был подполковник (ФОТО)

Оккупанты - фото из открытых источников

Правоохранителям поступила информация о том, что на разных улицах были обнаружены захоронения без каких-либо знаков, за исключением самодельных крестов. 

"Нам пришлось выкопать эти могилы – для установления лиц и их передачи в соответствии с международными процедурами. россияне не заинтересованы убирать убитых. Всего было найдено 6 трупов, в форменной одежде вс рф",- отметил Болвинов. 

В Харьковской области нашли убитых российских военных: среди них был подполковник (ФОТО) - фото 2

Также, по словам начальника Следственного управления ГУНП в Харьковской области, одним из погибших был подполковник Герасимов В.С.

Стражи порядка опросили местных жителей и выяснили, что это они хоронили российских военных, потому как это "по православному"". 

В Харьковской области нашли убитых российских военных: среди них был подполковник (ФОТО) - фото 3

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал, что по информации Генштаба ВСУ, российские оккупанты пытаются прорвать оборону и выйти на админграницу Луганской области. Кроме того, оккупанты продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре. 

Также "Комментарии" информировали о том, что Львовские десантники уничтожили 8 единиц российской бронетехники. В числе уничтоженной военной техники: танки, боевые машины, а также несколько боевых машин десанта. 

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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5131436433608869&id=100002276907245
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