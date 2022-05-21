В Харьковской области нашли убитых российских военных: среди них был подполковник (ФОТО)

В Золочевском районе Харьковской области были найдены могилы, в которых находились шесть трупов российских военных. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

Оккупанты - фото из открытых источников

Правоохранителям поступила информация о том, что на разных улицах были обнаружены захоронения без каких-либо знаков, за исключением самодельных крестов.

"Нам пришлось выкопать эти могилы – для установления лиц и их передачи в соответствии с международными процедурами. россияне не заинтересованы убирать убитых. Всего было найдено 6 трупов, в форменной одежде вс рф",- отметил Болвинов.





Также, по словам начальника Следственного управления ГУНП в Харьковской области, одним из погибших был подполковник Герасимов В.С.

Стражи порядка опросили местных жителей и выяснили, что это они хоронили российских военных, потому как это "по православному"".





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