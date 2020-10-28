В Харьковской области мощный взрыв: есть погибшие (ФОТО)

В среду, 28 октября, в Дергачевской районе Харьковской области случился взрыв на газоперерабатывающей установке. Об этом сообщает управление Национальной полиции в регионе.

По данным источника, в 11:47 по киевскому времени на линию 102 пришло сообщение о взрыве газа на территории станции, которая занимается переработкой газа. На данный момент известно о двух погибших, еще девять человек получили травмы разной степени сложности. Более 200 километров квадратных территории задымлено. На месте работают специалисты, руководство региона уже отправилось на станцию.

Как ранее сообщали "Комментарии", на Позняках, где летом произошел взрыв, нашли арсенал боевого оружия.

В одной из квартир в доме возле станции метро "Позняки", где летом произошел взрыв, правоохранители обнаружили склад огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатые вещества в жидком виде. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.







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