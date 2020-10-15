Взрыв в многоэтажке на "Позняках": в одной из квартир обнаружен незаконный арсенал оружия

В одной из квартир в доме возле станции метро "Позняки", где летом произошел взрыв, правоохранители обнаружили склад огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатые вещества в жидком виде. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Фото: ГСЧС Украины

Так, известно, что вчера, 14 октября, во время разбора завалов дома и возврата вещей их владельцам, на площади одной из квартир был обнаружен целый арсенал оружия и боеприпасов, которые хранились там на незаконных основаниях. Правоохранителями были изъяты пистолеты, ружья, боеприпасы и емкости, предварительно, с взрывоопасным веществом.

На данный момент информация о "находке" внесена в Единый реестр досудебных расследований, оружие добавлено к доказательной базе, владельцев задержан. Возбуждено уголовное дело.

Ран и еще "Комментарии" сообщали о взрыве в многоэтажке на Позняках в Киеве. Тогда погибло 5 человек.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!