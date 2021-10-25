В Харьковской области массовое отравление грибами: что известно о состоянии людей

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Лиля Воробьева
На Харьковщине трое местных жителей употребляли испорченную консервацию из грибов. После такого обеда с испорченным грибным блюдом двое горожан госпитализированы в реанимацию в тяжелом состоянии. Медики делают все возможное, чтобы спасти им жизнь. Об этом информирует Харьковский областной лабораторный центр МОЗ Украины.
После отравления грибами на Харьковщине два человека в реанимации / фото из открытых источников /
По обнародованной информации, трое горожан открыли консервацию из грибов, которая уже была испорчена. Лесные деликатесы решили не выбрасывать, а съесть. Чтобы уберечься от неприятностей, содержание закрутки даже проварили. Но от бактерий ботулизма это любителей грибов не спасло.
На четвертый день горожанин пожилого возраста и его 46-летний сын начали чувствовать себя плохо. Так проявили себя симптомы отравления. Их госпитализировали в Харьковское медицинское учреждение скорой и неотложной помощи, а затем перевезли в другое городское больничное учреждение. К сожалению, харьковчане находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Третий их знакомый, который тоже ел консервацию из грибов, отделался легким испугом.
Напомним, что сайт "Комментарии" информировал о том, что Мать оставила без присмотра: в Харьковской области трагически погиб 4-летний ребенок. В Харьковской области погиб ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Харьковской области.Как стало известно, инцидент произошел вчера, 27 сентября на пляже у реки Северский Донец. Сообщается, что 32-летняя местная жительница находилась на пляже вместе со своим 4-летним сыном. На некоторое время женщина оставила ребенка без всякого надзора, в результате чего он погиб. Согласно заключению эксперта смерть наступила в результате утопления в воде.
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