В Харьковской области массовое отравление грибами: что известно о состоянии людей

После отравления грибами на Харьковщине два человека в реанимации / фото из открытых источников /

На Харьковщине трое местных жителей употребляли испорченную консервацию из грибов. После такого обеда с испорченным грибным блюдом двое горожан госпитализированы в реанимацию в тяжелом состоянии. Медики делают все возможное, чтобы спасти им жизнь. Об этом информирует Харьковский областной лабораторный центр МОЗ Украины.

По обнародованной информации, трое горожан открыли консервацию из грибов, которая уже была испорчена. Лесные деликатесы решили не выбрасывать, а съесть. Чтобы уберечься от неприятностей, содержание закрутки даже проварили. Но от бактерий ботулизма это любителей грибов не спасло.

На четвертый день горожанин пожилого возраста и его 46-летний сын начали чувствовать себя плохо. Так проявили себя симптомы отравления. Их госпитализировали в Харьковское медицинское учреждение скорой и неотложной помощи, а затем перевезли в другое городское больничное учреждение. К сожалению, харьковчане находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Третий их знакомый, который тоже ел консервацию из грибов, отделался легким испугом.

Напомним, что сайт "Комментарии" информировал о том, что Мать оставила без присмотра: в Харьковской области трагически погиб 4-летний ребенок. В Харьковской области погиб ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Харьковской области.

Как стало известно, инцидент произошел вчера, 27 сентября на пляже у реки Северский Донец. Сообщается, что 32-летняя местная жительница находилась на пляже вместе со своим 4-летним сыном. На некоторое время женщина оставила ребенка без всякого надзора, в результате чего он погиб. Согласно заключению эксперта смерть наступила в результате утопления в воде.