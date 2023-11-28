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В харьковском биотехнологическом университете прокомментировали подозрение Одарченко: "Мы будем поддерживать господина Андрея"

В Государственном биотехнологическом университете прокомментировали дело Андрея Одарченко

сегодня, 21:56
Автор:
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Лиля Воробьева
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В Государственном биотехнологическом университете прокомментировали подозрение НАБУ в адрес их ректора и нардепа Андрея Одарченко. Говорят, что поддерживали политика во время заседания ВАКСа, готовы были взять на поруки, а также присоединились к сбору средств на залог. Об этом рассказал проректор Государственного биотехнологического университета по научной работе Валерий Михайлов.

В харьковском биотехнологическом университете прокомментировали подозрение Одарченко: "Мы будем поддерживать господина Андрея"

Андрей Одарченко (фото из открытых источников)

"Я лично присутствовал во время заседания суда. Был удивлен решением об аресте Андрея Одарченко. Как и почему арестовывают человека, который не брал взятки, а наоборот пытался сделать все возможное и невозможное, чтобы отстроить государственный университет? Я не знаю ответа, и не знаю всех обстоятельств. Но я знаю, что политика, то же та сфера, где прибегают к самым грязным провокациям", — сказал педагог.


По его словам, представители коллектива университета были готовы взять Одарченко на поруки.

 "Судья почему-то не стал нас слушать. Слово предоставили только мне одному. Главное, что я хотел донести до  суда заключается в том, что Государственный биотехнологический университет существует сегодня благодаря Андрею Одарченко. Мы знаем его как человека слова, профессионального педагога, ученого, порядочного человека. Поэтому мы поддерживали и будем поддерживать Андрея. И не только коллектив, но и наши студенты тоже. Я искренне надеюсь, что правоохранители точно разберутся по этому делу, выяснят реальные мотивы ее других фигурантов и факты произошедшего", — добавил проректор

Как сообщали в НАБУ нардепа Андрея Одарченко , подозревают в якобы передаче криптовалюты Мустафи Наему за содействие в выделении средств на восстановление Государственного биотехнологического университета. Защита ставит под сомнение выдвинутое подозрение, обосновывая тем, что за Одарченко следили вне уголовного производства. На момент осуществления записей якобы его разговоров сведения о деле не были внесены в ЕРДР.

ВАКС избрал Одарченко меру пресечения в виде ареста с залогом в 15 млн. грн. Эти средства были внесены друзьями и коллегами политика.



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