В харьковском биотехнологическом университете прокомментировали подозрение Одарченко: "Мы будем поддерживать господина Андрея"

В Государственном биотехнологическом университете прокомментировали подозрение НАБУ в адрес их ректора и нардепа Андрея Одарченко. Говорят, что поддерживали политика во время заседания ВАКСа, готовы были взять на поруки, а также присоединились к сбору средств на залог. Об этом рассказал проректор Государственного биотехнологического университета по научной работе Валерий Михайлов.

Андрей Одарченко (фото из открытых источников)

"Я лично присутствовал во время заседания суда. Был удивлен решением об аресте Андрея Одарченко. Как и почему арестовывают человека, который не брал взятки, а наоборот пытался сделать все возможное и невозможное, чтобы отстроить государственный университет? Я не знаю ответа, и не знаю всех обстоятельств. Но я знаю, что политика, то же та сфера, где прибегают к самым грязным провокациям", — сказал педагог.

По его словам, представители коллектива университета были готовы взять Одарченко на поруки.

"Судья почему-то не стал нас слушать. Слово предоставили только мне одному. Главное, что я хотел донести до суда заключается в том, что Государственный биотехнологический университет существует сегодня благодаря Андрею Одарченко. Мы знаем его как человека слова, профессионального педагога, ученого, порядочного человека. Поэтому мы поддерживали и будем поддерживать Андрея. И не только коллектив, но и наши студенты тоже. Я искренне надеюсь, что правоохранители точно разберутся по этому делу, выяснят реальные мотивы ее других фигурантов и факты произошедшего", — добавил проректор

Как сообщали в НАБУ нардепа Андрея Одарченко , подозревают в якобы передаче криптовалюты Мустафи Наему за содействие в выделении средств на восстановление Государственного биотехнологического университета. Защита ставит под сомнение выдвинутое подозрение, обосновывая тем, что за Одарченко следили вне уголовного производства. На момент осуществления записей якобы его разговоров сведения о деле не были внесены в ЕРДР.

ВАКС избрал Одарченко меру пресечения в виде ареста с залогом в 15 млн. грн. Эти средства были внесены друзьями и коллегами политика.



