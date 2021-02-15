В Харькове вместо пирожных отправили на такси питона

Язык
Coinspot 16.02.2021
BTC/USD
48110.99
ETH/USD
1787.21
LTC/USD
212.47
НБУ 16.02.2021
USD/UAH
28.00
EUR/UAH
34.02
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Оленка Клочко
В Харькове таксист перевозил удивительного пассажира. Ему доверили тайную доставку питона, о чем сам водитель не знал, сообщает один из местных пабликов.
Питон вместо пирожных. Фото: Facebook
По словам таксиста, он был на рабочей смене, и вдруг получил заказ на курьерскую доставку. Отправитель передал ему спортивную сумку и сообщил, что необходимо по указанному адресу доставить пирожные. С новоиспеченным курьером расплатились, и он отправился по маршруту. Вдруг из сумки с пирожными неожиданно появилась змеиная голова, а потом из сумки вылез весь питон и переместился на пассажирское сиденье рядом с водителем.
Были ли в сумке еще и пирожные, или только питон, неизвестно. Пользователи удивляются в соцсети и критикуют функцию "доставка" в местных такси.
Некоторые пользователи предположили, что водитель сам открыл сумку, решив полакомиться пирожными. Другие — наоборот считают, что это питон съел все лакомства и заскучал.
В одном харьковчане единогласны: с какой бы целью питона не отправили на такси в сумке, его неожиданное появление могло сильно напугать водителя и стать причиной дорожно-транспортного происшествия, не говоря уж о том, что пресмыкающееся обладает силой, способной задушить человека.
Так в Австралии змея стала причиной трагедии. "Комментарии" сообщали, что самая ядовитая змея на планете попала в колыбельную маленькой девочки, пока та спала, и укусила ее за ногу, ребенок оказался в реанимации в тяжелом состоянии.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости