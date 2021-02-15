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В Харькове вместо пирожных отправили на такси питона

Таксист узнал, что перевозит питона только тогда, когда тот вылез из сумки к нему на пассажирское сиденье

15 февраля 2021, 23:05
Автор:

Оленка Клочко

В Харькове таксист перевозил удивительного пассажира. Ему доверили тайную доставку питона, о чем сам водитель не знал, сообщает один из местных пабликов.

В Харькове вместо пирожных отправили на такси питона

Питон вместо пирожных. Фото: Facebook

По словам таксиста, он был на рабочей смене, и вдруг получил заказ на курьерскую доставку. Отправитель передал ему спортивную сумку и сообщил, что необходимо по указанному адресу доставить пирожные. С новоиспеченным курьером расплатились, и он отправился по маршруту. Вдруг из сумки с пирожными неожиданно появилась змеиная голова, а потом из сумки вылез весь питон и переместился на пассажирское сиденье рядом с водителем.

В Харькове вместо пирожных отправили на такси питона - фото 2
В Харькове вместо пирожных отправили на такси питона - фото 3

"Сказали, что пирожные нужно передать. Ну, ок, поехал, только потом эта тварь начала вылезать из сумки. Потом вылезла полностью", — говорит перепуганный водитель.

Были ли в сумке еще и пирожные, или только питон, неизвестно. Пользователи удивляются в соцсети и критикуют функцию "доставка" в местных такси.

"Как можно брать, не зная, что там. А вдруг — взрывчатка или наркота. Да и подставить могут", — пишут в Facebook.

Некоторые пользователи предположили, что водитель сам открыл сумку, решив полакомиться пирожными. Другие — наоборот считают, что это питон съел все лакомства и заскучал.

В одном харьковчане единогласны: с какой бы целью питона не отправили на такси в сумке, его неожиданное появление могло сильно напугать водителя и стать причиной дорожно-транспортного происшествия, не говоря уж о том, что пресмыкающееся обладает силой, способной задушить человека.

Так в Австралии змея стала причиной трагедии. "Комментарии" сообщали, что самая ядовитая змея на планете попала в колыбельную маленькой девочки, пока та спала, и укусила ее за ногу, ребенок оказался в реанимации в тяжелом состоянии.


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Источник: https://www.facebook.com/mykharkov/posts/1656939597819146
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