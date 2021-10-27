В Харькове в ДТП погиб человек: водитель задержан (Видео)



















Два автомобиля столкнулись на перекрестке, фото Telegram

Вечером 26 октября на перекрестке столкнулись две иномарки. Авария произошла на проспекте Гагарина. Легковые марки Infiniti и Chevrolet побитые, есть погибший и травмированные. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

По данным полиции, около 20:45, автомобиль Infiniti поехал на красный свет светофора и въехал в автомобиль Chevrolet. От удара автомобили отбросило с дороги – один из них врезался в светофор и сбил рекламный щит.

В результате происшествия от травм скончался 58-летний водитель Chevrolet. Пассажиры Infiniti, двое парней 19 лет и девушка 16 лет, сейчас в больнице лежат в реанимации. Личности потерпевших и водителей устанавили следователи.

На место выезжали спасатели, скорая, следователи, криминалисты. Полиция собирает материалы по делу о ДТП, опрашивает свидетелей и потерпевших, прорабатывает записи видеокамер.



В полиции сообщают, что уже открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

За рулем иномарки Инфинити находился 16-летний водитель, его задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Результаты освидетельствования — водитель авто признаков алкогольного опьянения не имел.



Как сообщал портал "Комментарии", в Харьковской области трое местных жителей употребляли испорченную консервацию из грибов. После такого обеда с испорченным грибным блюдом двое горожан госпитализированы в реанимацию в тяжелом состоянии. Медики делают все возможное, чтобы спасти им жизнь. Об этом сообщает Харьковский областной лабораторный центр Минздрава Украины.

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