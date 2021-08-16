В Харькове декан ВУЗа "погорел" на взятке

Передача взятки, фото из открытых источников

В Харькове декан факультета одного из ВУЗов задержан при получении неправомерной выгоды. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины.

Известно, что работник сферы образования вымогал у абитуриента взятку за содействие при поступлении в аспирантуру одного из национальных научных центров. Свою "услугу" декан оценил в 15 тыс. долларов.

Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение взятки в особенно крупном размере или служебным лицом, которое занимает особенно ответственное положение). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

В официальном пресс-релизе название ВУЗа, где произошло происшествие, не указано, но судя по оперативному фото, размещенному на сайте Офиса Генпрокурора, изданием "Интерфакс-Украина" выдвинута версия, что речь может идти о Харьковском национальном университете внутренних дел, так как на одежде задержанного размещена нашивка с эмблемой указанного учебного заведения.



Сейчас ведутся неотложные следственные действия, решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении от должности.

Отметим, что согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Немаловажно, что в целях борьбы с коррупцией согласно уголовному кодексу Украины ответственность несет не только тот, кто взятку берет, но и лица, стремящиеся решать свои вопросы путем предложения неправомерной выгоды должностным лицам, что регулируется ст. 369 УК Украины.

При этом в понятие "дача взятки" входит не только передача денежных средств, но и передача материальных ценностей, предоставление имущественных выгод или услуг имущественного характера.

Напомним, что в этом году Министерство образования и науки Украины утвердило профессиональный стандарт для преподавателей высших учебных заведений.

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