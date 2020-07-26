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В Харькове взорвали гранату

Взрывная волна создала воронку в земле и разбила стекла здания, но о пострадавших информации нет

сегодня, 16:15
Автор:

Екатерина Белоброва
В Харькове взорвали гранату

Сегодня ночью в Харькове произошел взрыв на территории автомобильной мойки на улице Глебовской, о чем сообщает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на пресс-службу Харьковского ГУНП и начальника управления Сергея Чижа.

Взрывотехники установили, что взорвалась ручная граната РГД-5.

Главный полицейский региона обозначил, что в  результате взрыва были разбиты окна и поврежден фасад здания, а перед автомойкой в земле образовалась воронка.


О пострадавших в результате взрыва не сообщают.

По факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проводят расследование и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что на минувшей неделе в Полтаве произошел террористический актИзвестно, что преступник может скрываться в полях и лесополосах Полтавской области. Ищут его с помощью собак, спецтехники и даже привлекли авиацию. На вопрос о том, вооружен ли мужчина и представляет ли опасность для людей,  главный специалист  отдела коммуникации полиции Полина Ларина не ответила. 


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