В Харькове взорвали гранату

Язык
BTC/USD
9866.70
ETH/USD
306.16
LTC/USD
48.07
USD/UAH
28.02
EUR/UAH
32.60
RUB/UAH
0.39
Екатерина Белоброва
Сегодня ночью в Харькове произошел взрыв на территории автомобильной мойки на улице Глебовской, о чем сообщает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на пресс-службу Харьковского ГУНП и начальника управления Сергея Чижа.
Взрывотехники установили, что взорвалась ручная граната РГД-5.
Главный полицейский региона обозначил, что в результате взрыва были разбиты окна и поврежден фасад здания, а перед автомойкой в земле образовалась воронка.
О пострадавших в результате взрыва не сообщают.
По факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проводят расследование и устанавливают все обстоятельства происшествия.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что на минувшей неделе в Полтаве произошел террористический акт. Известно, что преступник может скрываться в полях и лесополосах Полтавской области. Ищут его с помощью собак, спецтехники и даже привлекли авиацию. На вопрос о том, вооружен ли мужчина и представляет ли опасность для людей, главный специалист отдела коммуникации полиции Полина Ларина не ответила.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости