В Харькове пьяный сотрудник СБУ устроил стрельбу в развлекательном заведении: ранен человек

Следователи Полтавского территориального управления ГБР, начали досудебное расследование стрельбы, которая произошла в одном из развлекательных заведений Харькова с участием сотрудника СБУ. Об этом информирует пресс-служба ГБР.

"По предварительной информации, 2 сентября 2020 около 4 утра старший консультант-эксперт СБУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения в развлекательном заведении, произвел три выстрела из специального средства ПМ-Т, в результате чего 30-летний гражданин получил несколько пулевых ранений. Тяжесть телесных повреждений потерпевшего устанавливают", - сообщается на официальном сайте ГБР.

Источник: lastday.club

Отмечается, что после инцидента охрана развлекательного заведения вызвала сотрудников полиции, которые, в свою очередь, передали дело ГБР.

Во время следственных действий были изъяты пистолет ПМ-Т, два магазина, 13 патронов с резиновой пулей и три гильзы от патрона.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по факту хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Харьковского гарнизона, оперативное сопровождение - подразделения внутренней безопасности СБУ.

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