kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 07.08.2020

BTC/USD

11894.52

ETH/USD

397.66

LTC/USD

60.19

НБУ 07.08.2020

USD/UAH

27.86

EUR/UAH

33.01

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия В Харькове очередной переполох из-за вооруженного мужчины: полиция ведёт переговоры (видео)
commentss НОВОСТИ Все новости

Эксклюзив В Харькове очередной переполох из-за вооруженного мужчины: полиция ведёт переговоры (видео)

Сотрудники полиции пытаются наладить контакт с мужчиной

сегодня, 01:02
Автор:

Татьяна Веремеева
В Харькове очередной переполох из-за вооруженного мужчины: полиция ведёт переговоры (видео)

В Харькове прогремели несколько выстрелов. Спустя некоторое время в соцсетях стали появляться видео, на которых мужчина угрожает покончить жизнь самоубийством, а также стреляет в воздух.

Судя по опубликованным видео, мужчина находится в инвалидном кресле.

К месту происшествия уже приехала полиция. Правоохранители пытаются наладить контакт с мужчиной.

Сообщается, что все происходит в районе Салтовка, на улице Гвардейцев-Широнинцев. В месте происшествия уже собралась толпа людей.

Ранее "Комментарии писали, что в Запорожье после информации об акте самосожжения в этом городе украинцев всколыхнула новость о стрельбе, которую устроил врач местного роддома. Известно, что во дворе жилого дома гражданин Грузии, который является доктором в одном из роддомов Запорожья, поссорился с другим мужчиной. Перепалка закончилась тем, что грузин достал огнестрельное оружие и несколько раз выстрелил в сторону обидчика. В результате тот был ранен в грудную клетку и его экстренно госпитализировали. Что же касается запорожского доктора, его задержали и будут судить по факту покушения на убийство.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!