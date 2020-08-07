В Харькове очередной переполох из-за вооруженного мужчины: полиция ведёт переговоры (видео)

В Харькове прогремели несколько выстрелов. Спустя некоторое время в соцсетях стали появляться видео, на которых мужчина угрожает покончить жизнь самоубийством, а также стреляет в воздух.

Судя по опубликованным видео, мужчина находится в инвалидном кресле.



К месту происшествия уже приехала полиция. Правоохранители пытаются наладить контакт с мужчиной.



Сообщается, что все происходит в районе Салтовка, на улице Гвардейцев-Широнинцев. В месте происшествия уже собралась толпа людей.

Ранее "Комментарии писали, что в Запорожье после информации об акте самосожжения в этом городе украинцев всколыхнула новость о стрельбе, которую устроил врач местного роддома. Известно, что во дворе жилого дома гражданин Грузии, который является доктором в одном из роддомов Запорожья, поссорился с другим мужчиной. Перепалка закончилась тем, что грузин достал огнестрельное оружие и несколько раз выстрелил в сторону обидчика. В результате тот был ранен в грудную клетку и его экстренно госпитализировали. Что же касается запорожского доктора, его задержали и будут судить по факту покушения на убийство.

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