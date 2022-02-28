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В ГСЧС сообщили о последствиях вражеского ракетного удара в городах Киевской области

В двух населенных пунктах спасатели не могли работать из-за обстрелов

28 февраля 2022, 22:51
Автор:

Лиля Воробьева
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В Киевском регионе после российских ракетных обстрелов, которые произошли в понедельник, 28 февраля, повреждены жилые многоэтажки в городах Васильков, Белая Церковь и населенном пункте Калиновка, пишет УНИАН, по сообщению ГСЧС.

В ГСЧС сообщили о последствиях вражеского ракетного удара в городах Киевской области

Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области (фото: facebook.com)

По обнародованной ведомством информации, в Белой Церкви сейчас работает несколько единиц техники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а в населенных пунктах Калиновка и Васильков спасатели не могут пока помочь пострадавшим из-за обстрелов.

После 19.00 вечера в этих городах ракетными ударами были разрушены пятиэтажные здания одного из городских общежитий и городских жилых зданий.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Украине создали Объединенный центр по поиску и освобождению пленных . По обнародованной работниками ведомства информации, уже в эти дни работники центра уточняют списки пропавших соотечественников, чтобы разыскать и вернуть родным каждого гражданина Украины, возможно попавшего в плен или скрывшегося в хаосе войны. Вместе с тем эта новая поисковая организация отвечает на запросы представителей семей оккупантов из России. Как отмечают сотрудники Службы безопасности нашей страны, матери из РФ, если вы хотите увидеть и вернуть своих детей, обращайтесь. Ведь ваша страна не намерена о них заботиться. Теперь только у вас есть возможность позаботиться о своих детях.

Также "Комментарии" информировали о том, что возле Киева окупанты расстреляли отца на глазах у сына. В селе Иванково, что в Киевской области, враг расстрелял автомобиль, где находились гражданские люди. Под обстрел попал мужчина, погибший прямо на глазах у своего сына. Видео и информацию об этом преступлении опубликовала пресс-служба ВСУ.


 


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Источник: https://www.unian.ua/war/v-dsns-rozpovili-pro-naslidki-vorozhogo-raketnogo-udaru-po-mistah-na-kijivshchini-novini-kiyeva-11722819.html
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