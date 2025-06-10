В Греции медведь столкнул туриста в 800-метровое ущелье

На северо-востоке Греции произошел трагический случай, когда дикий медведь сбил со скалы местного туриста. Мужчина упал с 800-метровой высоты и погиб от полученных травм.

В Греции медведь убил туриста толкнув его в ущелье. Фото из открытых источников

9 июня двое греческих туристов Христос Ставрианидис и Димитрис Киороглу отправились в лесной массив Фрактос, расположенный в Родопских горах. Целью прогулки были оставшиеся на труднодоступном склоне обломки самолета времен Второй мировой войны.

При походе перед ними неожиданно появился бурый медведь. Чтобы избежать нападения, Димитрис воспользовался перечным баллончиком, однако медведь в этот момент побежал к Христосу и сбил туриста с ног, который после этого упал с высоты 800 метров.

"Я вдруг увидел напавшего на меня медведя. Моя собака задержала его на несколько секунд. Я использовал перечный газ, и он направился туда, где был мой друг, и сбил его в ущелье", — рассказал мужчина.

После инцидента Киороглу немедленно вызвал помощь. Спасатели начали поиск сразу, но только на следующее утро им удалось добраться до тела погибшего. По предварительным данным, смерть наступила в результате многочисленных травм, полученных при падении с большой высоты.

Представитель греческой организации по охране дикой природы Arcturos Панос Стефану заявил, что поведение медведя, вероятнее всего, не было преднамеренной попыткой атаки.

"Это было скорее оборонительное поведение, чем атака. Медведь пытается оттолкнуть то, что он воспринимает как угрозу", – сказал Стефану.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как в Румынии медведь схватил женщину за ногу и утащил за собой.

Также "Комментарии" писали, что в Словакии мужчина защищался топором от напавшего на него медведя.