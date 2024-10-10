В городе под Покровском критическая ситуация: что говорят власти

Начиная с 18 сентября, из-за вражеских обстрелов город Родинское Донецкой области остается без электроснабжения. Поэтому невозможно обеспечить постоянную работу систем водоснабжения и мобильной связи для жителей города. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает портал "Комментарии".

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Восстановление электроснабжения зависит от ремонта электросетей, принадлежащих ГП "Региональные электрические сети".

Облгосадминистрация обратилась к оператору системы распределения с призывом как можно быстрее выполнить ремонт и возобновить электроснабжение в городе. К решению вопроса подключены Министерство энергетики Украины, Госэнергонадзор и НКЭРКП.

"Держу этот вопрос на личном контроле", – отметил глава ОВА.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Исчезновение целой бригады ВСУ на Покровском направлении: что известно

ru -пропагандисты распространяют информацию о якобы исчезновении 152-й отдельной егерской бригады ВСУ вместе с командиром во время боевых действий на Покровском направлении. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО Украины.

В сообщениях утверждается, что украинские военные массово исчезают, а их родственники не могут получить никакой информации о судьбах своих близких. Верифицировав информацию в Генштабе Вооруженных Сил Украины, Центр сообщает, что 152-я бригада продолжает выполнять боевые задачи, и заявления о ее якобы исчезновении безосновательны.