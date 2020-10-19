kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 19.10.2020

BTC/USD

11439.23

ETH/USD

375.91

LTC/USD

47.23

НБУ 19.10.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия В горах Пакистана произошел обвал: под завалами - пассажирский автобус
commentss НОВОСТИ Все новости

В горах Пакистана произошел обвал: под завалами - пассажирский автобус

Все 16 человек, находившиеся в салоне автобуса, погибли

сегодня, 10:32
Автор:

Елена Волкова

Сегодня утром на севере Пакистана произошла трагедия. В горах, в районе Скарду в регионе Гилгит-Балтистан, произошел обвал, в результате которого под падающие камни попал пассажирский автобус. По информации издания Синьхуа, все 16 человек, находившиеся в салоне, погибли. 

В горах Пакистана произошел обвал: под завалами - пассажирский автобус

В полиции говорят, что все погибшие были местными жителями, которые ехали домой. Их тела уже нашли под завалами. Сейчас на этом участке движение под запретом: дорога полностью завалена большими камнями.

Напомним, во Львовской области, в селе Брюховичи, трое неизвестных пытали местного бизнесмена. От полученных увечий мужчина умер у себя дома. Сообщается, что бандиты перелезли через забор и напали на супругу 63-летнего предпринимателя Мечислава Жеребецкого. Они избили, связали женщину и бросили ее без сознания в беседке, после чего проникли в дом. Там они также связали и жестоко пытали бизнесмена всем, что попадалось под руку.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ