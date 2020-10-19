В горах Пакистана произошел обвал: под завалами - пассажирский автобус

Сегодня утром на севере Пакистана произошла трагедия. В горах, в районе Скарду в регионе Гилгит-Балтистан, произошел обвал, в результате которого под падающие камни попал пассажирский автобус. По информации издания Синьхуа, все 16 человек, находившиеся в салоне, погибли.

В полиции говорят, что все погибшие были местными жителями, которые ехали домой. Их тела уже нашли под завалами. Сейчас на этом участке движение под запретом: дорога полностью завалена большими камнями.

Напомним, во Львовской области, в селе Брюховичи, трое неизвестных пытали местного бизнесмена. От полученных увечий мужчина умер у себя дома. Сообщается, что бандиты перелезли через забор и напали на супругу 63-летнего предпринимателя Мечислава Жеребецкого. Они избили, связали женщину и бросили ее без сознания в беседке, после чего проникли в дом. Там они также связали и жестоко пытали бизнесмена всем, что попадалось под руку.



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