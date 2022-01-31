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В Дубае украинский айтишник разбил Ferrari за 1,2 млн долларов

Украинский айтишник разбил в Дубае Ferrari

сегодня, 20:50
Автор:

Лиля Воробьева
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Александр Слобоженко, представляющий известную IT-компанию Traffic Devils, во время своего отдыха в Дубае решил промчаться на гибридном суперкаре Ferrari SF90 Stradale, который он оформил напрокат. Однако поездка закончилась неудачно, элитный автомобиль попал в аварию. Об этом написал сам Слобоженко на своей странице в социальных сетях.

В Дубае украинский айтишник разбил Ferrari за 1,2 млн долларов

Ferrari SF90 Stradale (фото из открытых источников)

Как пишет украинский айтишник, он хотел промчаться на дорогом суперкаре итальянского производства не только ради того, чтобы получить новую порцию адреналина. Но и решить для себя важную вещь. Нужно ли  продать собственно Lamborghini Huracan, и приобрести новый Ferrari.

По словам предпринимателя, автомобиль попал в дорожно-транспортное происшествие по причине его технической неисправности. Оно, как можно увидеть на фото, не сильно пострадало в аварии. Факт того, что в этот момент сработали фронтальные подушки безопасности свидетельствует о том, что в момент столкновения авто неслось, набрав большую скорость.

Ferrari SF90 Stradale известен автолюбителям с 2019 года и считается одним из самых быстрых суперкаров по истории марки. Гибридная силовая установка мощностью 1000 л. разгоняет авто с места до 100 км/ч всего за 2,5 с, а отметку у 200 км/ч оно набирает за рекордные 6,7 с. Максимальная скорость этой мечты автомобилистов – 340 км/ч .

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в IT-компаниях рассказали, готовятся ли покинуть Украину в случае нападения России. Каждая третья из опрошенных компаний уведомила свой персонал о плане действий на случай военной угрозы.


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Источник: https://www.instagram.com/tv/CZXXadQKwHb/?utm_medium=copy_link
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