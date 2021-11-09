В ДТП в Одессе погиб 26-летний украинский боксер

В городе Одесса трамвай смертельно травмировал 26-летнего отечественного боксера Ивана Соловьева. Об этом сообщает Федерация бокса Одесщины.

Ему было 26 лет (фото из открытых источников)

Смертельная трагедия произошла 7 ноября на Люстдорфской дороге. Житель города переходил улицу не на пешеходном переходе. Водитель пробовал применить экстренное торможение и подавал звуковой сигнал об опасности, но избежать наезда на молодого человека уже не мог.

Тело смертельно травмированного спортсмена извлекали с помощью специального крана. Водителю городского транспорта пришлось вызвать скорую.

Важно, что в 2013 году Иван Соловьев завоевал звание чемпиона нашей страны среди боксеров в возрасте до 22 лет. В 2015 году стал финалистом Кубка страны. Трагически ушел из жизни и родной брат боксера. Его сбил автомобиль.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что т рагично погиб известный боксер-чемпион . М олдавський боксер-чепмион Василий Белоус погиб в результате ДТП. По информации правоохранительных органов, спортсмен не справился с управлением своего легкового автомобиля и врезался в здание монастыря в селе Каларашовка, которое находится в 240 километрах от столицы Молдовы. В Сети появились фотографии с места происшествия. На них можно заметить, что удар при столкновении был столь сильным, что передняя часть автомобиля сложилась гармошкой. Василий Билоус неоднократно становился чемпионом Молдавии. В 2012 году стал первым боксером своей страны, которому удалось стать обладателем олимпийской лицензии и выступить на Играх в Лондоне. В 2017-м завоевал "бронзу" проходившего в Харькове чемпионата Европы.

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