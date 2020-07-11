В ДТП на Николаевщине под колесами грузовика погиб прокурор

Вблизи Николаева в ДТП погиб прокурор, передает Офис генерального прокурора.

Так, авария произошла 11 июля, около 9:20, на автодороге М-14 "Одесса - Мелитополь - Новоазовск". Предварительно установлено, что 48-летний мужчина остановился на обочине сменить шину своего автомобиля Skoda Kodiaq. И в это время на него наехал грузовой автомобиль DAF, после чего, не останавливаясь, скрылся с места события.

Сообщается, что погиб прокурор отдела прокуратуры Николаевской области Андрей Крупка, который более 20 лет проработал в органах прокуратуры региона. Мужчина получил тяжкие телесные повреждения, в результате которых умер в больнице.

Добавим, что полицейским удалось найти водителя грузовика, который совершил наезд на водителя кроссовера и скрылся с места происшествия, неподалеку от Одессы. Открыто уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего (ч.2 ст.286 УКУ). Виновнику аварии грозит до восьми лет тюрьмы.

Как сообщалось ранее, в Польше произошло серьезное ДТП при участии украинцев: четыре человека в тяжелом состоянии.

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