В Польше произошло серьезное ДТП при участии украинцев: 4 человека в тяжелом состоянии

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Татьяна Веремеева
В Польше 2 июня произошло серьезное ДТП при, в котором пострадал 31 человек,
среди них 16 украинцев. ДТП произошло возле города Богуславице Силезского
воеводства. Об этом сообщил директор департамента консульской службы
Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев, сообщает
Интерфакс-Украина.
Польская полиция сообщает, что 4 человека находятся в тяжелом состоянии,
один – в состоянии средней тяжести и еще 26 получили легкие повреждения.
Погорельцев заявляет, что перевозчик направил автобус на замену того,
который был поврежден в ДТП. Кроме того, всех пострадавших обеспечили жильем.
Кроме того, в ночь происшествия на месте ДТП все время был консул
Генерального консульства Украины в Кракове. Он также посетил людей в больницах
в Ченстохове. Тяжелотравмированной, которая находится в Ополе опекалась на
месте Почетный консул в Ополе.
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