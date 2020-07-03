В Польше произошло серьезное ДТП при участии украинцев: 4 человека в тяжелом состоянии

В Польше 2 июня произошло серьезное ДТП при, в котором пострадал 31 человек, среди них 16 украинцев. ДТП произошло возле города Богуславице Силезского воеводства. Об этом сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев, сообщает Интерфакс-Украина.



Польская полиция сообщает, что 4 человека находятся в тяжелом состоянии, один – в состоянии средней тяжести и еще 26 получили легкие повреждения.

Погорельцев заявляет, что перевозчик направил автобус на замену того, который был поврежден в ДТП. Кроме того, всех пострадавших обеспечили жильем.

Кроме того, в ночь происшествия на месте ДТП все время был консул Генерального консульства Украины в Кракове. Он также посетил людей в больницах в Ченстохове. Тяжелотравмированной, которая находится в Ополе опекалась на месте Почетный консул в Ополе.

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