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В Польше произошло серьезное ДТП при участии украинцев: 4 человека в тяжелом состоянии

Среди пострадавших в ДТП в Польше были 16 украинцев

сегодня, 16:10
Автор:

Татьяна Веремеева
В Польше произошло серьезное ДТП при участии украинцев: 4 человека в тяжелом состоянии

В Польше 2 июня произошло серьезное ДТП при, в котором пострадал 31 человек, среди них 16 украинцев. ДТП произошло возле города Богуславице Силезского воеводства. Об этом сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев, сообщает Интерфакс-Украина.

Польская полиция сообщает, что 4 человека находятся в тяжелом состоянии, один – в состоянии средней тяжести и еще 26 получили легкие повреждения.

Погорельцев заявляет, что перевозчик направил автобус на замену того, который был поврежден в ДТП. Кроме того, всех пострадавших обеспечили жильем.

Кроме того, в ночь происшествия на месте ДТП все время был консул Генерального консульства Украины в Кракове. Он также посетил людей в больницах в Ченстохове. Тяжелотравмированной, которая находится в Ополе опекалась на месте Почетный консул в Ополе.

Ранее "Комментарии" писали, что в центре Харькова супруга советника губернатора Сумской ОГА Александра Ларина засветилась в аварии, а из ее машины выпала открытая бутылка спиртного.


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