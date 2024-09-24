В Донецкой области спасатели 9 дней боролись с лесным пожаром

Пожар в лесу Донецкой области. Фото: ГСЧС Украины

В течение 9 дней чрезвычайники круглосуточно боролись с масштабной огненной стихией, охватившей обширную территорию Лиманского лесничества на Донетчине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Напомним, что 15 сентября лесной пожар возник в результате вражеских обстрелов, после которого огонь быстро распространился на большую площадь из-за сильного ветра.

Всего уничтожено 800,9 га леса.

Благодаря скоординированным действиям спасатели постепенно локализовали очаги возгорания и спасли десятки гектаров леса.

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Горит более 240 гектаров леса: страшный пожар накрыл Донетчину (ВИДЕО)

15 сентября ночью российские войска обстреляли город Лиман на Донетчине, в результате чего возникло возгорание леса. Из-за сильного порывистого ветра огонь распространился в глубь леса на сотни метров. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

На месте происшествия работают пожарные Донецкого и Запорожского гарнизонов, работники лесного хозяйства. Пиротехнические расчеты обследуют пути подъездов техники и подходов личного состава к очагам возгораний. Посредством БПЛА проводится постоянный мониторинг ситуации, организовано дежурство чрезвычайников вблизи населенных пунктов для недопущения распространения пожара.

Читайте также: Масштабный пожар, который бушевал на Харьковщине и Донетчине с начала сентября, уничтожил и повредил более 350 домов и других зданий, из которых 121 был жилой в селе Студенок Оскольской громады Изюмщины. Уничтожены 1620 гектаров лесного массива. Об этом журналистам сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает портал "Комментарии".

Травмированы семь человек. Люди уже возвращаются, поэтому 170 пострадавших находятся в уцелевших домах села. Волонтеры предоставили строительные наборы экстренного реагирования. 24 человека выехали в другие населенные пункты.