В Донецке большая колонна техники двинулась к линии фронта – СМИ

Очевидцы в оккупированном Донецке сообщили о движении крупных эшелонов военной техники и военнослужащих из города в направлении линии фронта с украинскими войсками. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на свидетельство жителей Донецка.

Танки. Фото: ТАСС





"На сотой единице сбились со счета. Шла из Донецка по трассе между Донецком и Макеевкой, предположительно в сторону Ясиноватой. Уезжали на трассу из центра Донецка", — сообщает один из очевидцев.





По словам очевидцев, в колонне были замечены танки, БТР вместе с людьми. Якобы по их словам, движение техники длилось около часа. Как сказали изданию жители Донецка, за последние 8 лет такого количества войск на улицах оккупированного города не вспоминают.





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На кону – существование украинского государства, свобода и жизнь каждого гражданина. Второе. Западу — наконец-то избавиться от розовых очков и выступить единственным фронтом против фюрера современности, которым себя продемонстрировал миру Путин. Третье. Народу России, который или поймет, что их царь ведет их на заклание или будет обречен на маргинализацию", – объясняет эксперт.

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