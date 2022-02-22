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В Донецке большая колонна техники двинулась к линии фронта – СМИ

По словам очевидцев, в колонне были замечены танки, БТР вместе с людьми

сегодня, 00:52
Автор:

Ольга Чародий
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Очевидцы в оккупированном Донецке сообщили о движении крупных эшелонов военной техники и военнослужащих из города в направлении линии фронта с украинскими войсками. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на свидетельство жителей Донецка.

В Донецке большая колонна техники двинулась к линии фронта – СМИ

Танки. Фото: ТАСС


 "На сотой единице сбились со счета. Шла из Донецка по трассе между Донецком и Макеевкой, предположительно в сторону Ясиноватой. Уезжали на трассу из центра Донецка", — сообщает  один из  очевидцев.


По словам очевидцев, в колонне были замечены танки, БТР вместе с людьми. Якобы по их словам, движение техники длилось около часа. Как сказали изданию жители Донецка, за последние 8 лет такого количества войск на улицах оккупированного города не вспоминают.


Напоминаем, в понедельник, 21 февраля, российский президент Владимир Путин признал "независимость" и "суверенность" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Сделал это в конце своего обращения, во время которого сделал много резких выпадов в адрес Украины и Запада. Эксперты, опрошенные "Комментарии", проанализировали последствия этого решения хозяина Кремля. Война за независимость Украины действительно началась сегодня Политический эксперт дипломат Вадим Трюхан считает, что признанием "Л/ДНР" Путин дал шанс. Всем. "Первое. Украине – стать сильной, единой и субъектной.


На кону – существование украинского государства, свобода и жизнь каждого гражданина. Второе. Западу — наконец-то избавиться от розовых очков и выступить единственным фронтом против фюрера современности, которым себя продемонстрировал миру Путин. Третье. Народу России, который или поймет, что их царь ведет их на заклание или будет обречен на маргинализацию", – объясняет эксперт.




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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-ochevydtsi-povidomliaiut-pro-kolonu-tankiv-u-donetsku/31715014.html?fbclid=IwAR3wIO6o_O2j3KNFFcs9khLx9HMrAoFQLZ67vk_NAF9M2pAZ6SVPDncCm5Q
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