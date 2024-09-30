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В Днепропетровской области энергетики попали под обстрел

Днепропетровская область: энергетики ДТЭК попали под обстрел

30 сентября 2024, 16:58
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Недилько Ксения

Ремонтная бригада энергетиков ДТЭК работала вблизи линии фронта на Днепропетровщине, восстанавливая поврежденные воздушные линии. В этот момент враг атаковал ее дронами. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию энергокомпании.

В Днепропетровской области энергетики попали под обстрел

Обстрелянный автомобиль энергетиков. Фото: ДТЭК

К счастью, энергетики успели укрыться и остались невредимыми. Дрон российских оккупантов попал в служебный автомобиль и полностью уничтожил его.

Энергетиков успешно эвакуировали с места обстрела.

"Несмотря на ежедневную опасность энергетики продолжают делать все возможное, чтобы нести свет даже в условиях боевых действий", – отметили в ДТЭК.

В Днепропетровской области энергетики попали под обстрел - фото 2

Ранее портал "Комментарии" сообщал:                                      

Днепропетровщина под атакой баллистики: попадание, люди под завалами (ОБНОВЛЕНО)

27 сентября около 09:15 оккупанты атаковали Кривой Рог на Днепропетровщине баллистическими ракетами из оккупированного Крыма.

Мэр Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил обстрел города и призвал всех не снимать ничего и не выкладывать в интернет. Позже глава Криворожской РВА Евгений Ситниченко сообщил о попадании в городе. Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в результате ракетной атаки на Кривой Рог произошло попадание в админздание.

Позже стало известно, что россияне ударили ракетой по полицейскому управлению в Кривом Роге: продолжается поисково-спасательная операция.

Под завалом и были спасены шесть человек и обнаружены четыре погибших – двое мужчин и две женщины. Сегодня в Кривом Роге объявлен день траура по погибшим. Ужасные фото – по ссылке.



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