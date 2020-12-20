В Днепре загорелся автобус с пассажирами внутри

В Днепропетровской области на дороге Днепр – Кривой Рог 20 декабря 2020 года загорелся автобус с пассажирами внутри. В салоне находились 8 человек, когда автобус начал гореть. Об этом сообщили в пресс служба ГСЧС.

Автобус на дороге Днепр - Кривой Рог

О пострадавших не сообщается. Как сообщает пресс-служба, во время движения автобуса загорелся моторный отсек. Люди покинули автобус еще до прибытия. Пожар полностью уничтожил транспортное средство. Сотрудники спасательной службы локализировали пожар к 8:00 и полностью потушили его к 8:10. Всего на устранение возгорания отправили 5 человек и один автомобиль.

Напомним, сегодня в Одессе поймали серийного грабителя аптек, который угрожал оружием сотрудникам, забирая выручку.

Ранее "Комментарии" сообщали, что отважный семилетний мальчик спас свою младшую сестру от пожара в г. Ноксвилл, штат Теннесси. Дом семьи Дэвидсон загорелся, пока они спали. Дом полностью сгорел, но никто не пострадал. О причине возгорания не сообщается, но по предварительной версии возникли проблемы с электропроводкой.

















Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!