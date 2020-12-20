kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 20.12.2020

BTC/USD

23750.90

ETH/USD

647.48

LTC/USD

116.02

НБУ 20.12.2020

USD/UAH

28.17

EUR/UAH

34.49

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество происшествия В Днепре загорелся автобус с пассажирами внутри
commentss НОВОСТИ Все новости

В Днепре загорелся автобус с пассажирами внутри

В салоне находились 8 человек

сегодня, 19:35
Автор:

Татьяна Лозовенко

В Днепропетровской области на дороге Днепр – Кривой Рог 20 декабря 2020 года загорелся автобус с пассажирами внутри. В салоне находились 8 человек, когда автобус начал гореть. Об этом сообщили в пресс служба ГСЧС.

В Днепре загорелся автобус с пассажирами внутри

Автобус на дороге Днепр - Кривой Рог

О пострадавших не сообщается. Как сообщает пресс-служба, во время движения автобуса загорелся моторный отсек. Люди покинули автобус еще до прибытия. Пожар полностью уничтожил транспортное средство. Сотрудники спасательной службы локализировали пожар к 8:00 и полностью потушили его к 8:10. Всего на устранение возгорания отправили 5 человек и один автомобиль. 

Напомним, сегодня в Одессе поймали серийного грабителя аптек, который угрожал оружием сотрудникам, забирая выручку. 

Ранее "Комментарии" сообщали, что отважный семилетний мальчик спас свою младшую сестру от пожара в г. Ноксвилл, штат Теннесси. Дом семьи Дэвидсон загорелся, пока они спали. Дом полностью сгорел, но никто не пострадал. О причине возгорания не сообщается, но по предварительной версии возникли проблемы с электропроводкой. 






Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://dp.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi/28649.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ