В Днепре загорелся автобус с пассажирами внутри

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Татьяна Лозовенко
В Днепропетровской области на дороге Днепр – Кривой Рог 20 декабря 2020 года загорелся автобус с пассажирами внутри. В салоне находились 8 человек, когда автобус начал гореть. Об этом сообщили в пресс служба ГСЧС.
Автобус на дороге Днепр - Кривой Рог
О пострадавших не сообщается. Как сообщает пресс-служба, во время движения автобуса загорелся моторный отсек. Люди покинули автобус еще до прибытия. Пожар полностью уничтожил транспортное средство. Сотрудники спасательной службы локализировали пожар к 8:00 и полностью потушили его к 8:10. Всего на устранение возгорания отправили 5 человек и один автомобиль.
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