В Днепре водитель сбил на пешеходном переходе 83-летнюю пенсионерку: подробности

В областном центре Днепровщины во время уличного ДТП водитель автомашины наехал на пешеходном переходе на старую бабушку. От сильного удара она упала на капот машины. И еще несколько метров несся так с ней по дороге. Об этом сообщает "Днепр оперативный".

Женщина в больнице (фото из открытых источников)

Дорожный инцидент произошел сегодня, 10 ноября, на одной из улиц города. Водитель иномарки наехал на 83-летнюю бабушку, которая спокойно переходила улицу через пешеходный переход. Старушка и не надеялась, что на этом островке безопасности станет жертвой водителя, который не только нарушил правила дорожного движения, но и, очевидно, превысил скорость. Пенсионерка изрядно испугалась, ведь авто мчалось еще несколько метров по улице, а она лежала на его капоте. Наконец, горе-водитель таки резко затормозил, и пенсионерка упала с автомобиля и отделалась легким испугом.

На место наезда неравнодушные свидетели вызвали полицейских и медиков. Старенькую горожанку забрали в медицинское учреждение. Правоохранители опрашивают свидетелей и воспроизводят картину ДТП.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Днепре пропавший без вести мужчина был найден мертвым в багажнике автомобиля. Инцидент произошел вчера, 28 октября. Сообщается, что 57-летний местный житель отправился утром на рыбалку, после чего перестал выходить на связь и не вернулся домой. На поиски пропавшего вышел его сын. По информации СМИ, вечером того же дня на улице Набережной Заводской днепрянин обнаружил автомобиль марки Nissan, в багажнике которого лежало бездыханное тело его отца. Как пишет издание, на голове у погибшего было обнаружено серьезное ранение.

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