В Днепре трагически погибла судья: что известно о ее смерти

В городе Днепр при трагических обстоятельствах ушла из жизни экс-судья одного из городских судебных учреждений – это Ленинский районный суд города, Виктория Шавула. Представительница Фемиды в это время не работала и находилась в отставке. Об этом информируют в соцсетях.

Виктория Шавула (фото из открытых источников)

В обнародованном сообщении говорится, что Ленинское районное судебное учреждение города Днепропетровска сообщает о преждевременной и трагической гибели судьи, которая была в отставке – Виктории Станиславовны Шавулы. Коллектив районного суда на этот счет искренне сочувствует родственникам и друзьям их умершей коллеги.

Также сообщается, что попрощаться с покойной представительницей Фемиды можно будет 31 января 2022года в 14.00. в зале для прощаний медицинского учреждения им. Мечникова по адресу:г. Днепр, пл. Соборная, 14.

Покойная представительница Фемиды работала в Ленинском районном судебном учреждении 12 лет. В июне 2020 года она ушла в отставку.

Об обстоятельствах гибели днепровской судьи не разглашают. Известно только, что у покойной был сын.

Напомним, что "Комментарии" информировали в Греции во время отдыха утонула судья из Черкасской области. В Греции во время отдыха на берегу моря погибла 49-летняя судья из Черкасской области. Она пошла к морю купаться и утонула. В сообщении отмечено, что коллектив глубоко унывает по поводу непоправимой потери своей коллеги — судьи Кирилюк Натальи Анатольевны. По словам ее коллег, она была достойным, добропорядочным человеком, профессионалом своего дела. В своей должности судья Кирилюк находилась с 2009 года. Ранее она работала в Донецке, затем была переведена в Смелянский горрайонный суд Черкасской области.

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