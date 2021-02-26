В Днепре обнаружили 65 тысяч химсоединений

Язык
Coinspot 26.02.2021
BTC/USD
46645.08
ETH/USD
1461.00
LTC/USD
172.71
НБУ 26.02.2021
USD/UAH
28.10
EUR/UAH
34.05
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
В водах украинского бассейна реки Днепр экологи обнаружили тысячи загрязняющих
веществ и почти 65 тысяч химических соединений.
В Минэкологии рассказали, чем загрязнен Днепр (фото из открытых источников)
Об этом говорится в сообщении
главы Минэкологии Романа Абрамовского, сообщает Укринформ.
Также в ходе скрининга экологи обнаружили в воде следы
агрохимикатов и пестицидов, запрещенных еще в 60-х годах ХХ века, что
свидетельствует или о ненадлежащем хранении, или об использовании этих веществ
вопреки запрету.
Кроме этого, обнаружено 17 дополнительных специфических загрязняющих веществ в бассейне Дона, 18 — в бассейне Днестра и 21 — в бассейне реки Днепр.
Напомним, в Индии, где 1 ноября объявили чрезвычайное положение из-за высокой концентрации вредных веществ, ситуация стала критической. Как сообщает BBC со ссылкой на министра индийской столицы Арвида Кейривала, по сравнению с первым днем, дышать стало еще сложнее, и это чревато респираторными заболеваниями для миллионов местных жителей. Напомним, что причиной ЧП местные власти назвали сжигание стерни местными фермерами, а также запуск фейерверков на фестивале Дивали.
В Нью-Дели выдали местным жителям около пяти миллионов респираторных масок. И если ранее местные власти сообщали о том, что концентрация вредных веществ превышает норму в 20 раз, сейчас ситуация усугубилась. По информации Кейривала, у приборов для измерения загрязнений уже не хватает цифр, чтобы точно определить отклонение от нормы. Тем временем в ВОЗ сравнивают вред индийского воздуха с курением табака.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости