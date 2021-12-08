В Днепре мотоциклист на полной скорости сбил 15-летнюю девушку (ВИДЕО 18 + )



















В городе Днепр на одной из городских улиц водитель мотоцикла на большой скорости буквально снес школьницу подросткового возраста, начавшую перебегать автостраду. С серьезным повреждением таза юную днепрянку отвезли в медицинское учреждение. Об этом сообщает "Днепр оперативный".

Девушка была на переходе (фото из открытых источников)

В социальных сетях опубликован видеоролик с камеры слежения. На видео можно увидеть, как несколько подростков находятся на территории пешеходного перехода. И в это время на большой скорости по автостраде мчится мотоцикл. Вместе с тем, 15-летняя школьница решила перебежать дорогу и вот она сталкивается со скорым двухколесным транспортным средством.

Мотоцикл ударил ее так сильно, что она взмыла вверх, затем резко упала. Травмированную девушку отправили в областное медицинское детское учреждение. По предварительной информации, она получила тяжелую травму таза и перелом ноги.

Сейчас на место инцидента приехали представители следствия. Они устанавливают подробности ДТП.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Днепре пропавший без вести мужчина был найден мертвым в багажнике автомобиля. Как стало известно, инцидент произошел вчера, 28 октября. Сообщается, что 57-летний местный житель отправился утром на рыбалку, после чего перестал выходить на связь и не вернулся домой. На поиски пропавшего вышел его сын. По информации СМИ, вечером того же дня на улице Набережной Заводской днепрянин обнаружил автомобиль марки Nissan, в багажнике которого лежало бездыханное тело его отца. Как пишет издание, на голове у погибшего было обнаружено серьезное ранение. На место происшествия прибыли правоохранители.





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