В Днепре люди устроили сильную давку во время "штурма" секонд-хенда

В Днепре горожане чуть не подавили друг друга, пытаясь прорваться первыми в помещение магазина с дешевой одеждой. Они прорывались к двери, расталкивая и давя друг друга. Молодые люди толкали пенсионеров, не переживая, что им в этом штурме за секунду может стать плохо. Об этом сообщает "РБК Украина".

Украинцы штурмовали вход в магазин дешевой одежды (фото из открытых источников)

Ситуация произошла 29 сентября. Ее уже называют "войной за плавки". Днепряне большой группой начали наталкиваться на двери торгового заведения. Каждый хотел зайти первым, чтобы набрать дешевой одежды. Граждане толкались и бранились, а охрана в этот процесс не вмешивалась, только следила, чтобы не сорвали барьер на входе.

Горожане, пересмотревшие ролик в социальных сетях, писали в комментариях, что земляки готовы на ужасные вещи, чтобы дорваться до дешевых товаров.

Другие высказали мнение, что горожане, что пришли сюда отовариваться из-за дороговизны, которая существует кругом и немного сэкономить на мизерной пенсии.

Напомним, что "Комментарии" информировали своих читателей о том, что пенсионеры подрались из-за просроченных продуктов . Жители города Новосибирска Российской Федерации подрались прямо у свалки, куда работники супермаркетов выбрасывают продукты с преувеличенным сроком годности. Дедушек с бабушками и других городских жителей собралось много, еды на всех не хватало. Поэтому собравшиеся начали ссориться и драться. На ролике, размещенном в социальных сетях, видно, как горожане вырывают друг другу из рук пакеты и свертки с едой. Больше всего досталось испорченных продуктов молодым горожанам с характерной внешностью. Они пробились в баки, куда это все сбросили и хватали свертки.

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