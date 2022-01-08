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В Днепре люди совершили самосуд над цепляющимся к девочке, подростком (ВИДЕО)

В Днепре парня облили зеленкой и заставили сказать, что больше не будет так делать

сегодня, 21:15
Автор:

Лиля Воробьева
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В городе Днепр горожане изрядно проучили пьяного подростка, который не давал проходу 12-летней девочке и провели с ним надолго запомнившуюся ему "воспитательную работу". Об этом сообщает ТСН.

В Днепре люди совершили самосуд над цепляющимся к девочке, подростком (ВИДЕО)

Очевидцы сообщили, что юноша, словно, приставал к девочке (фото из открытых источников)

Неприятный инцидент произошел на улице Радистов. Нетрезвый поклонник начал приставать к 12-летней горожанке, не обращая никакого внимания на отказ девочки. Очевидцы инцидента рассказывали, что он был очень пьян.

Но девочка, воспользовавшись ситуацией, сбежала от неприятного для нее кавалера. За помощью к работникам полиции она не обращалась.

Вместе с тем, днепряне решили проучить пьяного нахала, пугающего детей, совершив ему уличный самосуд. И применили непопулярные методы "воспитательной работы", которые надолго запомнятся горе-ухажеру.

Видеоролик об этом событии разместили в социальных сетях, чтобы другие видели и больше этого не делали. Днепрянин, уже протрезвевший, с лицом, облитым зеленкой, дал обещание больше так не поступать с юными ровесницами.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что начальник не смог успокоить дебошира, пристававшего к девушкам в поезде. Попутчик начал приставать к девушкам, которые ехали вместе с ним. В поезде "Укрзализныци" Львов-Мариуполь произошел вопиющий случай. На жалобы пассажиров вяло отреагировали проводница, начальник поезда и наряд полицейских, которых пришлось вызвать на помощь. Екатерина Стельмащук вместе с подругой оказалась в сложной ситуации в поезде "Укрзализныци". Девушки сели в поезд во Львове, где их попутчиком стал не совсем адекватный попутчик.


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Источник: https://tsn.ua/ukrayina/chiplyavsya-do-12-richnoyi-divchinki-u-dnipri-vchinili-samosud-nad-pidlitkom-video-1948687.html
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