В Днепре Филатов сводит счеты с политическими оппонентами: на глазах полиции жестоко избили журналистов



















Скандальная история произошла 2 июня в центре города — на углу проспекта Пушкина и ул. Юрия Савченко. На месте демонтажа рекламных конструкций избили журналистов ведущих местных телеканалов. Причина — они приехали освещать незаконные действия коммунальщиков. На недавнем исполкоме горсовета было принято решение о демонтаже ряда рекламных конструкций, бордов, принадлежащих частным фирмам. Но журналисты провели расследование и выяснили, что ничего незаконного в установке рекламных бордов не было, а значит закон нарушали именно коммунальщики.

Избиение журналистов в Днепре

К тому же, на месте присутствовали бойцы КП "Муниципальная варта". Именно они и начали препятствовать журналистам делать их работу. В ход пошли газовые баллончики, ножи и огнестрельное оружие. В результате сильно пострадали съемочные группы ряда телеканалов. Оператор телеканала D1 снимал ход проводимых коммунальщиками работ и подвергся нападению с применением физической силы. Пострадавший сотрудник был доставлен в ОКБ им. Мечникова, где у него диагностировали черепно-мозговую травму.

Очевидцы сообщили, что нападавшие били всех журналистов, которые присутствовали на месте инцидента. Также они ломали оборудование и пытались изъять у них весь отснятый материал. Под раздачу попали и обычные прохожие. Не трогали нападавшие только сотрудников коммунального телеканала “Дніпро TV”.

На месте событий присутствовали и сотрудники Национальной полиции. Но к большому шоку пострадавших, они никак не реагировали на произвол бойцов КП. Некоторые, что является особо циничным, даже снимали происходящее на телефоны.

Поскольку сотрудники коммунальных служб прямо или косвенно действуют по указанию мера города, то можно смело предположить, что такие действия были санкционированы "сверху".

Все пострадавшие журналисты телеканалов написали заявления в полицию и обратились за помощью как Президенту Украины Владимиру Зеленскому, так и к министру внутренних дел Арсену Авакову.









"Просим Вас немедленного вмешаться в сложившуюся ситуацию, и не допустить дальнейших незаконных действий и нанесения телесных повреждений работниками коммунальных предприятий Днепровского горсовета жителям Днепра и журналистам.

Просим дать поручение руководству правоохранительных органов города Днепра и Днепропетровской области немедленно принять меры, безотлагательно зарегистрировать заявления о совершении преступлений, остановить все незаконные действия со стороны должностных лиц Днепровского горсовета и коммунальных предприятий, подконтрольных Днепровскому городскому совету до выяснения всех обстоятельств, касающихся демонтажных работ.

Просим вас дать поручение прекратить применение насилия со стороны подконтрольного Днепровскому городскому голове Филатову КП "Муниципальная стража", — сказано в обращении СМИ. Сейчас все журналистское сообщество города будет пристально следить за тем, какая реакция последует от властей. Ведь в случае, если Филатову и это спустят с рук, то кто знает, на что он сможет решиться уже завтра?

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