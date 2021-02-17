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В детском саду Луцка воспитательница детям заклеивала рот скотчем и била (видео)

В управлении образования Луцксовета говорят, что скотчем воспитательница пыталась "припугнуть" очень активного мальчика

сегодня, 22:16
Автор:

Ольга Чародий








В одном из детсадов Луцка воспитательница дала четырёхлетнему ребенку подзатыльник и заклеяла  рот скотчем. Родители ребенка обнаружили это случайно, когда малыш  пришел из садика с синяками и царапинами, сообщает местное информагентство "Конкурент".

В детском саду Луцка воспитательница детям заклеивала рот скотчем и била (видео)

Ребенок (фото из открытых источников)

Дети, якобы, не хотели ложится спать,  баловалист и шумели, поэтому воспитательница наказывала их показательно – перед всей группой при этом сама говорила детям, что это "секретик". Заведующая садиком Валентина Винник рассказала журналистам, что воспитательница, которая заклеивала рот ребенка скотчем, имеет 30 лет педагогического стажа. 

"Был скотч, так как детки обрывают картинки-маркировки, и воспитатель их канцелярским скотчем подклеивает. Скотч был тоненький. Он (мальчик – ред.) очень шумел, очень кричал, мама утверждает, что он активный мальчик. И воспитательница, имея скотч в руках, говорит ему: "Сейчас заклею ротик"", – комментирует ситуацию начальник управления образования Луцкого горсовета Зиновия Лещенко.

По словам чиновницы, она не может уволить воспитательницу накануне выхода на пенсию.


 Напомним, в столице итальянского острова Сицилия Палермо десятилетняя девочка умерла после того, как попыталась повторить опасный челлендж в популярной соцсети TikTok. Прокуратура открыла расследование по факту смерти ребенка. Сообщается также, что Италия объявила о временной блокировке доступа к TikTok для пользователей, возраст которых не может быть определен.

Согласно правилам данной соцсети, возраст пользователя должен быть не менее 13 лет. По информации источника, девочка пыталась выполнить Blackout Challenge. Его суть заключается в том, чтобы душить себя несколько секунд, до потери сознания. Юная итальянка взяла ремень, и обмотав его вокруг шеи, стала себя душить.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5KupXfVvnAE&feature=emb_title
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