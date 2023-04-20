В давке за деньгами: почти сотня человек в столице Йемена погибла

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на данные Reuters.



Трагедия в Йемене: люди в панике спровоцировали давку, есть жертвы

Как отмечают в Reuters, в помещении школы собралось несколько сотен желающих получить по 5 тыс. йеменских риалов ($9) по случаю Рамадана. Однако такая акция не была согласована с местными властями, отмечают в МВД. Организаторов "хорошей инициативы" спустя небольшой промежуток времени задержали.

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По свидетельствам очевидцев, в толпе люди потеряли контроль над собой, тогда же раздались выстрелы в воздух от охранников. Возможно, еще была повреждена электропроводка, что спровоцировало неприятности. Люди испугались и начали паниковать, задавливая друг друга.

Среди погибших есть дети и женщины всех возрастов. Тринадцать человек получили тяжелые ранения, они находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, травмировалось еще 73 человека.

На сегодняшний день более 23 млн жителей Йемена находятся в сложном положении, в связи с военным конфликтом. Многие владыки покинули территорию государства оставив народ на произвол судьбы.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Королевство Саудовская Аравия направило в Украину гуманитарную помощь на сумму 100 миллионов долларов США. Как сообщает издание "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.



Напомним, "Комментарии" писали, что Саудовская Аравия стремится присоединиться к совместной заявке Греции и Египта на проведение Чемпионата мира2030 года. Страна Персидского залива обещает заплатить за ремонт и строительство новых стадионов своим партнерам. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Politico.

