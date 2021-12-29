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В Черновицкой области задержали таможенника, сбившего насмерть 21-летнюю девушку, и сразу отпустили

Мужчину подозревают в смертельном ДТП, в котором погибла 21-летняя девушка

сегодня, 00:40
Автор:

Лиля Воробьева
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На Буковине полицейские забрали, а затем быстро выпустили 28-летнего работника таможни, подозреваемого в смертельной автотроще. По информации полицейских, он не был в розыске. Об этом сообщает "Укринформ", обнародовав комментарии Нацполиции и Государственного бюро расследований.

В Черновицкой области задержали таможенника, сбившего насмерть 21-летнюю девушку, и сразу отпустили

Мужчину подозревают в смертельном ДТП (фото из открытых источников)

Сотрудники местной полиции получили информацию, что в заведении населенного пункта Новоселица находится служащий таможни, летом совершивший смертельную автотрощу и самовольно покинувший место преступления. Но полицейские отпустили его, потому что буковинца никто не разыскивал.

По информации пресс-секретаря полиции Татьяны Андрейчук, таможенника отпустили, выяснив в ходе проверки, что он в розыске не числится.

Вместе с тем, на сайте правоохранителей после автотрощи было сообщение, что 28-летний работник таможни был объявлен в розыск.

В Государственном бюро расследований сообщили, что по этому делу продолжаются экспертизы и работают следователи, поэтому о подозрении еще не объявлено.

По информации пресс-секретаря теруправления ГБР в г. Хмельницком Екатерины Герасимчук, автотроща имела место еще 16 августа, 19 августа криминал был передан по подследственности ГБР. Этот факт означает, что во время определенного этапа следствия один из участников уголовного дела – работник органа, возбуждение которых расследуют в ГБР. После того, как закончатся необходимые экспертизы, результаты которых ожидаем через 2-3 недели, примут соответствующие процессуальные решения.

По информации, разместившей в социальной сети черновицкий общественный деятель Дмитрий Корней, работника таможни задержали во время игры в бильярд. Затем его выпустили, потому что работники Государственного бюро расследований за 4 месяца не завершили все экспертизы. Подозреваемый в аварии таможенника забрал из полиции его отец.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Черновицкой области шершни убили женщину .


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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3376790-policia-na-bukovini-vidpustila-mitnika-akij-skoiv-smertelnu-dtp-i-vtik.html
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