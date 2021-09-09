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Главная Новости Общество происшествия В Черновицкой области шершни убили женщину
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В Черновицкой области шершни убили женщину

Шершни напали на 65-летнюю женщину

сегодня, 13:55
Автор:

Денис Подставной

В Черновицкой области женщина погибла после множественных укусов насекомых. Об этом сообщает издание УНИАН. 

В Черновицкой области шершни убили женщину

Шершни. Фото: pixabay.com.

Как стало известно, инцидент произошел вчера, 8 сентября, в одном из сёл Черновицкой области. Сообщается, что шершни напали на 65-летнюю местную жительницу. Очевидцы происшествия вызвали "скорую". Однако до приезда медиков потерпевшая скончалась. 

Врачи констатировали смерть женщины. 

Для справки: укус шершня для здорового человека является вполне безопасным, однако людям имеющим аллергическую реакцию следует избегать нападения жалящих насекомых. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в немецком приюте для цирковых животных леопард напал на фотомодель во время фотосессии. Хищник нанёс своей жертве серьезные телесные повреждения. Пострадавшая была госпитализирована медиками, которые прибыли на место происшествия. Отмечается, что животных из данного приюта часто используют для съемок рекламы или фильмов. На данный момент устанавливаются личности, которые организовали съемку и её цели. 

Также "Комментарии" информировали о том, что в одном из парков пригорода австралийского Брисбена сорока напала на женщину с ребёнком. Чтобы защитить свою дочь от атаки агрессивной птицы, женщина взяла её на руки и начала уворачиваться. В какой-то момент она потеряла равновесие и упала вместе с ребёнком. Девочка получила серьезную травму головы и была госпитализирована. Медики оценили состояние пострадавшей, как критическое. Власти установили в парке таблички о возможном нападении птиц. 



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Источник: https://www.unian.net/incidents/na-bukovine-shershni-ubili-65-letnyuyu-zhenshchinu-novosti-ukraina-11539087.html
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