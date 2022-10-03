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В Черновцах во время задержания возле школы произошла стрельба: что известно

В Черновцах во время задержания преступника один полицейский погиб

сегодня, 20:25
Автор:

Лиля Воробьева
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Около одной из школ Черновцов во время задержания преступника произошла стрельба. Во время инцидента один полицейский погиб, еще один получил ранения. Операция продолжается. Об этом сообщил в Telegram заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

В Черновцах во время задержания возле школы произошла стрельба: что известно

Стрельба в Черновцах (фото из открытых источников)

"Национальная полиция проводила задержание лица, которое обвинили в развращении несовершеннолетних. Одна полицейская погибла, один полицейский получил ранение", — сообщил Тимошенко.

Тимошенко сообщил, что в настоящее время подозреваемый укрылся в многоквартирном доме.

"Операция по задержанию преступника продолжается", – говорится в сообщении.

По информации "Общественного", улицу Воробкевича, где произошла стрельба, возле школы №27 в Черновцах, перекрыли. Там работают полицейские.

"В полиции событие пока не комментируют. Сообщили лишь то, что информация о раненых или погибших детях – фейк", – добавляют журналисты.

Напомним, что "Комментарии" писали о стрельбе в школе Ижевска . Число жертв в результате стрельбы в школе №88 Ижевская возросло до 15. От рук вооруженного мужчины погибли 11 школьников, а остальные — взрослые. Кроме того, в Следственном комитете сообщили, что возросло количество пострадавших от нападения на учебное заведение. Разной степени ранения получили 24 человека, среди них 22 школьника. В настоящее время продолжается расследование этого нападения. Известно, что 26 сентября мужчина в черной одежде в городе Ижевск попал в городскую школу. А затем нападающий открыл стрельбу из двух пистолетов. От выстрелов погибли учащиеся и взрослые. После совершенного стрелок в одном из кабинетов школы застрелился.



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Источник: https://t.me/tymoshenko_kyrylo/2144
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