В Черновцах мужчина хотел убить жену и троих детей: облил дочь бензином и она загорелась

В городе Черновцы 11 лет в колонии будет отбывать 40-летний горе-родитель, который, во время семейного скандала, вылил бензин на 16-летнюю дочь. Ребенок вспыхнул, как свеча. Об этом сообщает прокуратура Черновицкой области.

Суд наказал поджигателя (фото из открытых источников)

Как установили следователи, расследовавшие этот криминал, на Буковине, в одном из населенных пунктов, начали ссориться супруги. Дочь, которой было 16 лет, начала заступаться за мать. Тогда семейный дебошир вылил на нее и в комнату бензин. Девочка была недалеко от горящей печи и от огня оттуда начала сама гореть. В результате у нее были ожоги на лице, на участке шеи, и повреждены кисти рук. Испугавшись того, что натворил, агрессивный отец скрылся из дома. Вскоре его обнаружили сотрудники полиции.

Как отмечается в сообщении областного надзорного ведомства, представитель прокуратуры во время судебного разбирательства дела, убедил председательствующего на процессе, что этот житель Черновицкой области чрезвычайно агрессивен. Ведь, находясь под действием спиртного, хотел убить жену и троих собственных детей.

Теперь семейный дебошир будет отбывать 11 лет наказания за то, что посягнул на жизнь родных людей.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Черновицкой области задержали таможенника, сбившего насмерть 21-летнюю девушку, и сразу отпустили. На Буковине полицейские забрали, а затем быстро выпустили 28-летнего работника таможни, подозреваемого в смертельной автотроще. По информации полицейских, он не был в розыске. Сотрудники местной полиции получили информацию, что в заведении населенного пункта Новоселица находится служащий таможни, летом совершивший смертельную автотрощу и самовольно покинувший место преступления.

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