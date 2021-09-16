В Черноморске, на дне рождении мэра выступал балет: что известно о роскошном празднике чиновника

Мэра города Черноморска местные работники культуры очень оригинально поздравили с днем рождения. Просто в помещении, где проводятся заседания, самодеятельные артисты исполнили балетный танец. Роль белой лебедки выполнила руководитель городского центра культуры, а директор дворца культуры имел роль представителя негативной силы, что борется со всеми положительными достижениями, которые появились в Черноморске с началом работы нового мэра.

Чиновник с размахом праздновал (фото из открытых источников)

Получилось очень творчески и оригинально. Виновнику праздника, которого приветствовали языком балетного танца, понравилось. Неизвестные участники совещания сняли видео и разместили его в социальной сети. И там уже мнения разделились. В комментариях писали, что так работники прогибаются перед начальником, что даже балет танцуют.

Сам мэр города утверждает, что здесь нет ничего особенного. Жители солнечной Одесской области — люди с особым чувством юмора. Могут не только балетный номер станцевать. Им все по силам.

Руководитель городской власти убежден, что даже отрицательный пиар станет хорошей возможностью для того, чтобы об этом городе узнало как можно больше украинцев.

Напомним, что "Комментарии" сообщили, что стало известно, как Зеленский отпраздновал день рождения . 5 января, у президента Украины Владимира Зеленского было день рождения. Ему исполнилось 43 года. Этот праздник гарант страны решил отпраздновать 29-го января. Зеленский решил организовать вечеринку. Она состоялась в Киеве, в квартире совладельца студии "Квартал-95", который по совместительству является бизнес-партнером олигарха Игоря Коломойского Тимура Миндича.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!