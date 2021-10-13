В Черном море терпит бедствие судно ВМС Украины

В районе острова Змеиный, что в Черном море, терпит бедствие судно размагничивания Военно-морских сил Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Михаил Забродский.

Судно "Балта", фото Facebook

Судно, что терпит бедствие, модели U-811 "Балта". По информации Михаила Забродского, корабль уже 14 часов тонет. Ему военнослужащие ВМС ВС Украины сообщили, что судно потеряло ход и уже затоплены по меньшей мере два отсека. Любые попытки спасти судно напрасны. Сейчас на месте работают буксир и патрульный катер. На борт приехали и специалисты завода "Кузница на Рыбальском".

На месте сложные метеоусловия. Высота морских волн достигает двух метров. Скорость ветра превышает 10 м/с.

"Балта" имеет длину менее 70 метров, водоизмещение до 2086 тонн. Главной задачей суда в Черном море было проведение задач для уменьшения магнитных полей собственных боевых кораблей. Экипаж составляет 45 человек. В ВМС Украины судов для выполнения подобных задач больше нет. Его построили еще в 1987 году в польском городе Гданьск. С 1997 года судно входит в состав ВМС Украины.

"Тревожит полное отсутствие комментариев руководства и любой официальной информации на сайте Министерства обороны Украины. Экипажу "Балты" в подобной ситуации желаем исключительно выдержки и славной устойчивости украинских моряков", — пишет Михаил Забродский.

Между тем в Одессе проходит заводские ходовые испытания судна "Симферополь", которое в ближайшее время отправят на спасательную операцию.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что в Генштабе показали, как проходят учения ВМС Украины и Румынии на Дунае. В отработке совместных мероприятий, кроме военных моряков обеих стран, участвуют также подразделения Пограничной полиции Румынии и Морской охраны Государственной пограничной службы Украины.





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