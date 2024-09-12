В Чернобыльской зоне больше недели продолжаются пожары: что с воздухом

С 3 сентября в зоне отчуждения возникли пожары. В настоящее время активной остается одна ячейка в Вильчевском лесничестве, где продолжаются работы по тушению и постоянному дежурству спасательных подразделений. Также на шести участках, в частности в Беновском лесничестве, идет наблюдение и проливание водой тлеющих остатков, которые могут быть опасными. Об этом на утро 11 сентября сообщает Государственная экологическая инспекция Столичного округа, информирует портал "Комментарии".

Пожар в Чернобыле. Фото: ГСЧС Украины

Начальная динамика распространения пожаров вызвала беспокойство из-за аналогии с событиями 2020 года, когда огнем было охвачено 67 тысяч гектаров. Однако, благодаря оперативному реагированию, в этом году площадь, пораженная огнем, составляет около 3500 гектаров, что составляет лишь 5,5% от масштабов 2020 года. Под контролем остается треть этой территории.

Нынешний пожарный сезон характеризуется экстремальной засухой из-за высоких температур и отсутствия осадков. Возгорания часто происходят на территориях с минной опасностью, что затрудняет тушение. Из-за отсутствия возможности тушения с воздуха и ограниченного мониторинга с помощью дронов, организация работ претерпела значительные изменения.

В настоящее время привлечены около 20 единиц техники, в том числе пожарные машины, тракторы, цистерны, а также ранцевые огнетушители и бензопилы. Всем участникам тушения предоставлены индивидуальные дозиметры, проводится усиленный контроль радиационного состояния воздуха и радиационно-дозиметрический контроль на выезде из зоны отчуждения. Также обеспечено временное проживание и питание для спасателей.

Отмечается, что радиационный фон остается внутри нормы, угрозы для населения нет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Чрезвычайники трех областей спасали от огня село в Киевской области.

В Вышгородском районе, вблизи с. Марьяновка, 9 сентября, загорелась сухая растительность на открытой территории. Из-за сильных порывов ветра огонь в считанные минуты прошел сотни метров поля, кустарников и огородов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Под угрозой возгорания оказались частные жилые дома, ферма с животными и здание школы. Спасателям из трех областей удалось ликвидировать пожар площадью 2,8 га.