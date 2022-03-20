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В Черниговской области ВСУ уничтожили очередную "порцию" вражеской техники (ФОТО)

Оккупанты уничтожены на одном из направлений Черниговской области

сегодня, 20:08
Автор:

Лиля Воробьева
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Сегодня украинские защитники провели успешную операцию против российских агрессоров на одном из направлений в Черниговской области – сообщили представители оперативного командования "Север".

В Черниговской области ВСУ уничтожили очередную "порцию" вражеской техники (ФОТО)

Техника оккупантов превратилась в металлолом (фото из открытых источников)

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины уничтожили часть военных подразделений российских нападающих и всю их технику на военных позициях в одном из направлений Черниговской области. Об этом информируют в пресс-центре оперативного командования Север. Также были обнародованы снимки уничтоженных танков и другой боевой техники врага.

"Очередная порция оккупантов вместе с техникой уничтожена на одном из направлений Черниговщины. "Приветствовали" так, что танки гусеницы потеряли", — сообщают об успешной операции украинские военные.

В Черниговской области ВСУ уничтожили очередную ”порцию” вражеской техники (ФОТО) - фото 2
В Черниговской области ВСУ уничтожили очередную ”порцию” вражеской техники (ФОТО) - фото 3
В Черниговской области ВСУ уничтожили очередную ”порцию” вражеской техники (ФОТО) - фото 4
В Черниговской области ВСУ уничтожили очередную ”порцию” вражеской техники (ФОТО) - фото 5

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что на Харьковщине ВСУ отразили наступление оккупантов и ликвидировали полковника РФ. Вооруженные силы Украины отвергли российских захватчиков, пытавшихся прорвать оборону возле города Изюм в Харьковской области. Такое заявление сделал председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в Телеграмме. По словам Синегубова, во время боя украинские военные смогли ликвидировать российского полковника, занимавшего высокую должность в Западном военном округе РФ. Также по словам главы Харьковской ОГА, благодаря усилиям ВСУ российские оккупанты значительно уменьшили свое присутствие в небе над Харьковом.


Также "Комментарии" сообщали о том, что ВСУ ликвидировали заместителя командующего Черноморским флотом . Вооруженные силы Украины ликвидировали заместителя командующего Черноморским флотом России по военно-политической работе Андрея Палия. Такое заявление опубликовали Сухопутные войска ВС Украины на странице в Фейсбуке.

 


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Источник: https://www.facebook.com/kommander.nord/posts/2103113256536128
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