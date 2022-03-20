В Черниговской области ВСУ уничтожили очередную "порцию" вражеской техники (ФОТО)

Сегодня украинские защитники провели успешную операцию против российских агрессоров на одном из направлений в Черниговской области – сообщили представители оперативного командования "Север".

Техника оккупантов превратилась в металлолом (фото из открытых источников)

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины уничтожили часть военных подразделений российских нападающих и всю их технику на военных позициях в одном из направлений Черниговской области. Об этом информируют в пресс-центре оперативного командования Север. Также были обнародованы снимки уничтоженных танков и другой боевой техники врага.

"Очередная порция оккупантов вместе с техникой уничтожена на одном из направлений Черниговщины. "Приветствовали" так, что танки гусеницы потеряли", — сообщают об успешной операции украинские военные.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что на Харьковщине ВСУ отразили наступление оккупантов и ликвидировали полковника РФ. Вооруженные силы Украины отвергли российских захватчиков, пытавшихся прорвать оборону возле города Изюм в Харьковской области. Такое заявление сделал председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в Телеграмме. По словам Синегубова, во время боя украинские военные смогли ликвидировать российского полковника, занимавшего высокую должность в Западном военном округе РФ. Также по словам главы Харьковской ОГА, благодаря усилиям ВСУ российские оккупанты значительно уменьшили свое присутствие в небе над Харьковом.

Также "Комментарии" сообщали о том, что ВСУ ликвидировали заместителя командующего Черноморским флотом . Вооруженные силы Украины ликвидировали заместителя командующего Черноморским флотом России по военно-политической работе Андрея Палия. Такое заявление опубликовали Сухопутные войска ВС Украины на странице в Фейсбуке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!