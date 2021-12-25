В Черниговской области врач насмерть сбил соседку и уехал прочь

В Черниговской области, в населенном пункте Куликовка заведующий хирургическим отделением поселкового медицинского учреждения на автомобиле наехал на свою землячку, нанеся ей смертельные повреждения. Он вышел из авто, посмотрел на жертву и стал убегать. Узнал нарушителя житель поселка, обнародовавший факт ДТП, он же вызвав полицейских. Об этом сообщает ТСН.

Водитель сбил человека и уехал дальше (фото из открытых источников)

Житель поселка проинформировал стражей порядка, что водитель авто что-то осматривал на автостраде, а затем уехал отсюда. Последний там же увидел окровавленную женщину, которой смертельное повреждение нанес автомобиль и сразу позвонил полицейским. На месте автотрощи остались конфеты, которые мама так и не довезла детям.

Работники полиции сразу нашли горе-водителя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. Он просился, чтобы его госпитализировали.

В поселковом медицинском заведении сообщили, что здесь оно было трезвым. Главный врач Оксана Хорошок подчеркнула, что коллегам-медикам очень неприятно, что произошла такая трагическая ситуация.

Здесь, в поселковой больнице, также работает жена виновника кровавого ДТП. Но на рабочем месте журналисты ее не нашли.

Оказывается, что пьяный хирург не помог своей соседке, ведь с погибшей в автотроще они жили в одном подъезде, были до этого хорошими знакомыми. О жертве пьяного водителя все знакомые отзываются только положительно. Говорят, она была очень внимательным и добрым человеком.

Сотрудники полиции сейчас воспроизводят все обстоятельства смертельного ДТП.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Черниговской области загорелся поезд "Шостка – Киев" с 265 пассажирами.

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