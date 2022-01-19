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В Черниговской области во время пожара в доме сгорели трое маленьких детей: подробности

Трагедия произошла в селе Браница Нежинского района. Когда на место происшествия прибыли спасатели, крыша и комнаты внутри дома были полностью охвачены пламенем.

сегодня, 00:40
Автор:

Лиля Воробьева
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На Черниговщине, в одном из сельских населенных пунктов сегодня имела место огненная трагедия, когда вспыхнул жилой дом, ее жертвами стали четыре  жителя, в том числе трое малышей. Об этом сообщает отдел коммуникаций ГСЧС.

В Черниговской области во время пожара в доме сгорели трое маленьких детей: подробности

Огонь уничтожил до отказа квартиру (Фото - управление ГСЧС в Черниговской области)

Тревожный сигнал о горящем жилье поступил к работникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям уже после восемнадцати часов вечера. Как выяснилось, загорелось жилое помещение в сельском населенном пункте Браница Нежинского района. Жертвами огненной стихии стали четверо  жильцов. В том числе трое малышей.

По обнародованной работниками прессслужбы информации, в 17:25 пожар был локализован на общей площади 56 кв. м. Уже в 18:48 пожар был ликвидирован. Пожарным не удалось спасти детей и женщину, что погибли на месте.

Пока причина того, почему вспыхнул дом в деревне, неизвестна. Известно, что в огне погибла жена владельца жилого дома, 4-летние мальчик и девочка и 3-летний мальчик. На месте работают многие оперативные службы.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что на Кировоградщине трое детей сгорели в собственном доме . Kогда вспыхнул огонь, им никто не помог выбраться из опасного помещения.   Тела троих детей спасатели обнаружили в доме, когда огонь уже почти уничтожил здание. Сообщения о пожаре в селе Костомаровка пожарные получили незадолго после полудня. Пламя охватило один из здешних домов. При чем потушить его не удавалось несколько часов. Огонь в общей сложности охватил 24 квадратных метра помещения. От него почти ничего не осталось.


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Источник: https://cn.npu.gov.ua/news/novini/policziya-chernigivshhini-z-yasovuje-obstavini-pozhezhi-u-yakij-zaginuli-zhinka-i-troje-ditej/
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