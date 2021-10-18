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В Черниговской области от коронавируса умер девятиклассник: что известно о смерти ученика

Школьник имел сопутствующие заболевания

18 октября 2021, 23:00
Автор:

Лиля Воробьева

На Черниговщине от смертельного ковиду ушел из жизни школьник городской одиннадцатилетки. Об этом информирует УНИАН.

В Черниговской области от коронавируса умер девятиклассник: что известно о смерти ученика

В Черниговской области от коронавируса умер мальчик (фото из открытых источников)

Сообщил об этой трагедии в городе Корюковка сегодня, 18 октября председатель городского совета Ратан Ахмедов.

Он отметил, что в городе становится все больше ковидных больных. В частности, идет рост тяжелых случаев, а такие больные не могут обойтись без кислорода.

По словам мэра Корюковки, здесь это первая детская смерть от короновирусной болезни. Мальчик заразился в городе от взрослых. И это произошло потому, что в городе нет коллективного иммунитета, никто не соблюдает режим, когда кругом нужно сейчас находиться в масках.

Поэтому Корюковский мэр еще раз призвал местных жителей пройти вакцинацию. И беспокоиться за свою судьбу и судьбу своих детей, и не рисковать. А еще доверять медицине.

Юный черниговец учился в 9 классе. В областное медицинское учреждения его завезли уже с осложнениями. Спасти жизнь мальчику медикам не удалось.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в США 4-летнюю девочку за несколько часов "убил" коронавирус . В американском штате Техас от заболевания ковид ушла из жизни маленькая девочка, мама которой не хотела делать прививки. Она угасла буквально через несколько часов после того, как у нее обнаружили опасную болезнь. Мама ребенка, по своим убеждениям не делала прививок, заболела ковид. От нее болезнь перешла к малышке, в которой сразу появилась высокая температура. Лекарства не смогли победить вирус. Уже под утро она угасла, так и не придя в сознание. По словам матери она протестовала против прививок, убеждала их не делать.


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Источник: https://www.unian.ua/health/country/na-chernigivshchini-koronavirus-vbiv-shkolyara-novini-ukrajini-11580316.html
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