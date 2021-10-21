В Черниговской области 13-летняя девушка родила от своего 18-летнего парня

Юная жительница Черниговской области, что забеременела в 13 лет от старшего на пять лет за себя Сергея Коцюбы, и стала известной в нашей стране, теперь уже мама девочки. Об этом сообщает Общественное.

13-летняя девочка родила на Черниговщине (фото из открытых источников)

Как рассказал юный отец, крохе дали имя Полина. Юную роженицу не успели довезти до Чернигова из населенного пункта Городище, так быстро шли роды, поэтому она попала в больницу города Мена.

Также Коцюба сказал, что вес новорожденной малышки по имени Полинка -2800. Он хотел навестить свою дочь, увидеть Наталью, но его к ним не пустили из-за карантина. Он оставил в роддоме сумку с передачей и еще заметил, что молодую маму выпишут 21 октября.

Также он рассказал, что он еще не женился с Наташей.

Важно, что в нашей стране официально жениться возможно только с 18 лет. Но сделать это можно и в 16 лет по соответствующему решению суда в интересах несовершеннолетнего.

О юной роженице, которая уже в 13 лет готовилась стать мамой, стало известно несколько месяцев назад. Ей тогда исполнилось 12 лет, а Сергею было 17. Не родной отец юной черниговчанки — крестный папа Сергея. Родители Наташи знали, что она встречается со старшим за себя парнем, но они не препятствовали этому.

Вместе с тем юноше теперь светит криминал, возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 152 УК. Санкция статьи предусматривает большое тюремное заключение, от 10 до 15 лет лишения свободы. Но юные родители хотят быть вместе, чтобы растить свою дочь.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что украинка родила ребенка на улице под роддомом, в который ее не пустили.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!