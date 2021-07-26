В Чернигове массажистка случайно убила свою клиентку: что произошло

В Чернигове массажистка свернула шею своей клиентке. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черниговской области.

В Чернигове массажистка свернула шею клиенту. Фото: aquaminskclinic.by

Как стало известно, подозреваемая у себя дома делала клиентке массаж тела и во время этого ладонями обеих рук осуществила резкий поворот шейного отдела позвоночника потерпевшей. В результате этого клиентка получила телесные повреждения в виде закрытой позвоночной спинномозговой травмы с повреждением спинного мозга в шейном отделе.

Потерпевшая была госпитализирована прибывшими на место инцидента медиками. От полученных травм она скончалась в стенах медицинского учреждения. На данный момент 49-летней массажистке было предъявлено подозрение в убийстве по неосторожности.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в индийском городе Хардой местная жительница убила себя во время селфи. Сообщается, что молодая девушка хотела запечатлеть себя с боевым оружием в руке, однако не знала, что оно было заряжено. На место прибыли медики, которые доставили пострадавшую в ближайшее медицинское учреждение. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что в России во время празднования дня Военно-морского флота произошел несчастный случай. Отдыхающий, видимо, решил отпраздновать дату, с "огоньком" и произвел выстрел из сигнальной ракетницы. Ветер сдул заряд в сторону пляжа и в результате этого пострадала женщина, которая находилась рядом. Она была госпитализирована прибывшими на место события медиками. На данный момент полицейские проводят проверку по данному факту. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!