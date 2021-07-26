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Главная Новости Общество происшествия В Чернигове массажистка случайно убила свою клиентку: что произошло
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В Чернигове массажистка случайно убила свою клиентку: что произошло

9-летней массажистке было предъявлено подозрение в убийстве по неосторожности

сегодня, 18:45
Автор:

Денис Подставной

В Чернигове массажистка свернула шею своей клиентке. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черниговской области. 

В Чернигове массажистка случайно убила свою клиентку: что произошло

В Чернигове массажистка свернула шею клиенту. Фото: aquaminskclinic.by

Как стало известно, подозреваемая у себя дома делала клиентке массаж тела и во время этого ладонями обеих рук осуществила резкий поворот шейного отдела позвоночника потерпевшей. В результате этого клиентка получила телесные повреждения в виде закрытой позвоночной спинномозговой травмы с повреждением спинного мозга в шейном отделе.

Потерпевшая была госпитализирована прибывшими на место инцидента медиками. От полученных травм она скончалась в стенах медицинского учреждения. На данный момент 49-летней массажистке было предъявлено подозрение в убийстве по неосторожности. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в индийском городе Хардой местная жительница убила себя во время селфи. Сообщается, что молодая девушка хотела запечатлеть себя с боевым оружием в руке, однако не знала, что оно было заряжено. На место прибыли медики, которые доставили пострадавшую в ближайшее медицинское учреждение. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что в России во время празднования дня Военно-морского флота произошел несчастный случай. Отдыхающий, видимо, решил отпраздновать дату, с "огоньком" и произвел выстрел из сигнальной ракетницы. Ветер сдул заряд в сторону пляжа и в результате этого пострадала женщина, которая находилась рядом. Она была госпитализирована прибывшими на место события медиками. На данный момент полицейские проводят проверку по данному факту. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 



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Источник: https://chrg.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=300375
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